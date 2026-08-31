Madagascar: Hydrocarbures - L'État réforme l'aval pétrolier

Le gouvernement malgache prépare une réforme en profondeur de l'aval pétrolier afin de sécuriser durablement l'approvisionnement en carburants, de renforcer la concurrence et de réduire les disparités d'accès aux produits pétroliers entre les différentes régions du pays. Portée par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, cette réforme vise également à renforcer la résilience du secteur face aux éventuelles perturbations logistiques et aux chocs extérieurs.

La création progressive de stocks stratégiques nationaux constitue l'une des principales mesures envisagées. L'objectif est de disposer d'une réserve de carburants permettant de faire face aux ruptures d'approvisionnement et aux fluctuations du marché international. Cette réserve doit ainsi contribuer à mieux protéger l'économie nationale contre les conséquences d'éventuelles crises affectant les importations.

Le gouvernement prévoit également de développer le raffinage local. Des études techniques seront menées afin d'identifier les possibilités d'implantation d'unités modernes de raffinage. Cette orientation vise notamment à mieux valoriser les ressources pétrolières nationales, à l'image des gisements de Tsimiroro, tout en réduisant progressivement la dépendance aux importations de produits pétroliers finis. Une telle évolution pourrait également limiter la pression sur les devises nécessaires au financement des importations.

Sur le plan de la concurrence, la réforme prévoit l'ouverture progressive de l'ensemble de la chaîne pétrolière à tout opérateur répondant aux exigences légales, réglementaires et techniques. L'importation, le transport, le stockage et la distribution seront ainsi concernés. Des zones d'investissement prioritaires seront par ailleurs identifiées afin d'améliorer l'accès aux carburants dans les régions et les districts enclavés.

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La modernisation de la régulation figure également parmi les priorités. Le gouvernement prévoit notamment la mise en place du télé jaugeage des stocks, afin d'assurer un meilleur suivi des volumes disponibles, ainsi que la digitalisation des contrôles. L'autonomie de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH) devrait aussi être renforcée afin d'améliorer la régulation du secteur.

En outre, la réforme intègre le développement progressif des carburants alternatifs ainsi que le renforcement des normes de sécurité et de protection de l'environnement. À travers ces différentes mesures, l'État entend mettre en place un secteur pétrolier plus ouvert, mieux régulé et capable de répondre aux besoins de l'ensemble du territoire.