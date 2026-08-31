Afrique: Football - CAN 2027 - Deux matchs déterminants d'entrée pour les Barea

31 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Madagascar affrontera d'entrée le Nigeria sur sa pelouse lors du premier match des qualifications à la CAN 2027. Les Barea recevront ensuite les Tanzaniens au Maroc.

Les dates et les stades des deux premiers matchs sont officialisés. D'après le tirage au sort effectué au mois de mai, Madagascar débutera les qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2027) à l'extérieur, contre le Nigeria, quatrième meilleure sélection du continent africain.

Dans un peu plus de trois semaines, le match se déroulera le vendredi 25 septembre à 20 heures, au stade international Godswill Akpabio, dans la ville d'Uyo, au Nigeria.

Madagascar est versé dans le groupe L, aux côtés notamment de la Tanzanie, l'un des pays hôtes, déjà qualifiée d'office pour la phase finale. Il ne reste donc qu'un seul ticket à décrocher dans cette poule, ce qui oblige les Barea à terminer en tête à l'issue des qualifications.

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Chaque équipe du groupe sera donc appelée à engranger le maximum de points, chaque rencontre pouvant s'avérer déterminante au fil des journées. Faute de stade homologué, la Fédération malgache de football a officialisé le stade qui accueillera le match que les Barea sont censés disputer à domicile contre les Taifa Stars tanzaniens.

Match à domicile au Maroc

La rencontre comptant pour la deuxième journée se jouera au Maroc, au stade d'Honneur de Meknès, le mardi 29 septembre à 19 heures, heure malgache. La Tanzanie a été placée dans le chapeau 3. Elle occupe la 26e place en Afrique et la 112e au classement mondial.

Le sélectionneur franco-portugais Corentin Martins devrait envoyer sa liste des présélectionnés au plus tard vingt jours avant le match, afin que la Fédération puisse adresser à temps les convocations aux joueurs.

Madagascar affrontera ensuite la Guinée-Bissau, 36e en Afrique et 132e au classement mondial, en matchs aller et retour lors des troisième et quatrième journées de qualification, entre le 9 et le 17 novembre.

Les Barea disputeront le match aller en tant qu'équipe hôte, probablement à l'extérieur de Madagascar, faute, toujours, de stade homologué. Les hommes du sélectionneur Corentin Martins se déplaceront ensuite pour le match retour, comptant pour la quatrième journée.

Les deux dernières journées des qualifications sont programmées en mars de l'année prochaine, entre le 22 et le 30 du mois. Reste à savoir si Madagascar pourra, cette fois, recevoir le Nigeria avant de disputer à l'extérieur, en Tanzanie, le sixième et dernier match qualificatif du groupe L.

Lors de leur dernier match, les Barea s'étaient lourdement inclinés 0-4 en amical face aux Lions de l'Atlas, au Maroc, durant la fenêtre FIFA du début du mois de juin, juste avant la Coupe du monde.

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