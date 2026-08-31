Madagascar: Travaux routiers - La circulation se réorganise à Antanimena

La circulation sera perturbée à Antanimena à partir du 1er septembre. Des travaux d'aménagement de canalisations vont modifier les conditions de circulation dans plusieurs secteurs du quartier jusqu'au 4 octobre. Une voie sera fermée et d'autres fonctionneront en demi-chaussée.

La voie reliant Antanimena-Haut à la Pharmacie Croix du Sud sera totalement fermée pendant la durée du chantier. La circulation sera également réduite sur la voie venant de Behoririka et débouchant sur Magro. Le tronçon reliant la Pharmacie Croix du Sud à la sortie vers Magro, à Behoririka, sera lui aussi concerné par une circulation en demi-chaussée.

Certains axes resteront toutefois accessibles. La route reliant Antanimena à Jovena sera ouverte. La chaussée située en face de Victoria Plaza Antanimena restera également partiellement praticable.

En vigueur

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Du côté des transports en commun, les taxibe à destination d'Analakely reprendront leur itinéraire habituel. Les usagers pourront ainsi continuer à rejoindre le centre-ville malgré les restrictions prévues sur plusieurs voies.

Ces dispositions resteront en vigueur jusqu'au 4 octobre, date prévue pour la fin des travaux. Les automobilistes sont appelés à tenir compte des changements de circulation sur les axes concernés et à prévoir leurs déplacements en conséquence.