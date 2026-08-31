Madagascar: Tombola - Cosmos gâte ses clients

31 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

À l'occasion de la fête de l'Indépendance, Cosmos a organisé une tombola destinée à ses clients. Après le tirage au sort, les différents gagnants ont progressivement reçu leurs récompenses lors de cérémonies de remise de chèques et de bons d'achat. La dernière remise a concerné soixante-six bénéficiaires.

Parmi eux, Yvette Floria Raherinirina a remporté 25 millions d'ariary. Une somme qui a transformé sa participation à la tombola en une heureuse surprise.

« C'est grâce à Cosmos que j'ai cru à la chance », témoigne-t-elle après avoir reçu son gain.

Pour les autres bénéficiaires, cette remise constitue également l'aboutissement d'une opération lancée à l'occasion de la fête nationale. Les chèques et bons d'achat remis viennent concrétiser les gains annoncés lors du tirage. Pour plusieurs gagnants, l'expérience restera marquée par la surprise de découvrir leur nom parmi les personnes tirées au sort.

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Satisfaction

Au-delà des montants distribués, les témoignages recueillis montrent surtout la satisfaction des bénéficiaires. La remise des récompenses permet ainsi de donner une dimension concrète aux résultats du tirage et de clôturer cette opération organisée dans le cadre des célébrations de l'Indépendance.

Avec cette dernière remise, les différents lots annoncés ont ainsi trouvé leurs bénéficiaires. Pour ces derniers, la tombola se termine sur une note de joie, avec des récompenses désormais entre leurs mains.

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