Madagascar: Eau potable - La production augmente de 2 400 m3

Le problème d'eau dans le sud d'Antananarivo se résout progressivement. La production en eau a augmenté dans cette zone. L'Unité compacte de traitement (UCT) de Tanjombato, opérationnelle depuis le 8 juillet, produit 100 m³ par heure, soit 2 400 m³ d'eau potable par jour. Cette infrastructure renforce l'approvisionnement de Tanjombato, Andoharanofotsy, Ankaraobato, Ifarihy, Mahalavolona, Ankadilalampotsy, Volotara et Tongarivo, ainsi que des localités environnantes.

Cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP), placé sous la tutelle du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) et du ministère de l'Économie et des Finances (MEF), et financé par le Groupe de la Banque mondiale.

Le PAAEP assure la potabilité de l'eau. Cette unité traiterait l'eau en plusieurs étapes, dont le nettoyage, le filtrage et la désinfection pour la rendre totalement potable. L'eau produite répondrait aux normes nationales de potabilité et à celles de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Sa qualité serait, par ailleurs, testée très régulièrement par le laboratoire de la Jirama, puis confirmée par l'Institut Pasteur de Madagascar.

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D'autres projets, dont le Tana Water III, dont l'installation de l'infrastructure est en cours, devraient améliorer d'ici 2027 l'alimentation en eau dans la partie Sud d'Antananarivo.