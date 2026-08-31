Madagascar: Infrastructure - L'aérodrome de Betioky Atsimo reprend vie

L'aérodrome de Betioky Atsimo est de nouveau fonctionnel. Selon une publication de l'Association chrétienne pour le développement et l'action environnementale de Madagascar (ACDEM), il a été réhabilité avec l'appui du Programme alimentaire mondial (PAM), ACDEM assurant la mise en oeuvre du projet. La piste était hors service depuis vingt ans.

Sa remise en service est désormais effective. Des essais de décollage et d'atterrissage ont été réalisés avec succès sur cette piste longue de 1 300 mètres, selon le communiqué.

Pour l'heure, sa principale vocation est humanitaire. Cette infrastructure permettra de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et alimentaire, d'améliorer l'accès aux communautés et aux zones enclavées, de renforcer les capacités d'intervention du PAM et de ses partenaires en situation d'urgence, ainsi que de consolider la résilience des populations du district de Betioky-Sud.

L'aérodrome pourrait également contribuer au développement économique et social de la région. Le district de Betioky-Sud abrite notamment la Réserve spéciale de Bezà Mahafaly, dont les visiteurs pourraient à terme emprunter cette infrastructure.