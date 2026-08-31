Madagascar: Infrastructure - L'aérodrome de Betioky Atsimo reprend vie

31 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'aérodrome de Betioky Atsimo est de nouveau fonctionnel. Selon une publication de l'Association chrétienne pour le développement et l'action environnementale de Madagascar (ACDEM), il a été réhabilité avec l'appui du Programme alimentaire mondial (PAM), ACDEM assurant la mise en oeuvre du projet. La piste était hors service depuis vingt ans.

Sa remise en service est désormais effective. Des essais de décollage et d'atterrissage ont été réalisés avec succès sur cette piste longue de 1 300 mètres, selon le communiqué.

Pour l'heure, sa principale vocation est humanitaire. Cette infrastructure permettra de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et alimentaire, d'améliorer l'accès aux communautés et aux zones enclavées, de renforcer les capacités d'intervention du PAM et de ses partenaires en situation d'urgence, ainsi que de consolider la résilience des populations du district de Betioky-Sud.

L'aérodrome pourrait également contribuer au développement économique et social de la région. Le district de Betioky-Sud abrite notamment la Réserve spéciale de Bezà Mahafaly, dont les visiteurs pourraient à terme emprunter cette infrastructure.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.