Madagascar: Rallye de Lozère - Mika Rasoamaromaka arrache une troisième victoire

Le jeune pilote malgache Mika Rasoamaromaka signe un troisième succès dans sa classe Rally3 au Rallye de Lozère, comptant pour le championnat de France des rallyes sur terre.

Et de trois. Le champion de Madagascar 2022, Mika Rasoamaromaka, accompagné de Mélissa Declerck au volant d'une Renault Clio Rally3, décroche sa troisième victoire de la saison. Classé quatorzième au classement général, toutes catégories confondues, l'équipage termine pour la troisième fois sur la plus haute marche du podium de sa classe, lors de la 15e édition du Rallye Terre de Lozère, comptant pour le championnat de France des rallyes sur terre.

Le duo Mika-Declerck a réalisé un rallye presque parfait en signant neuf meilleurs temps de sa classe sur les dix épreuves disputées samedi et dimanche. Six spéciales figuraient au programme de la première journée. À leur issue, l'équipage avait réalisé cinq meilleurs chronos sur six. Mika a notamment signé le meilleur temps de sa classe à deux reprises sur l'ES Ville de Mende, longue de 11,10 km, ainsi que sur l'ES Goudard, longue de 9,40 km.

Remontée

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Il a également réalisé le meilleur chrono lors du premier passage de l'ES Sauveterre, longue de 16,50 km, avant d'être victime d'une crevaison au deuxième passage, lors de la sixième et dernière spéciale du samedi.

L'équipage de Fan Meca Sport a nettement dominé sa classe et est même parvenu à devancer plusieurs concurrents engagés dans des catégories supérieures à l'issue de l'ES 5. Son élan a toutefois été freiné par la crevaison, qui lui a fait perdre 1 min 49 s 3 au terme de la première étape.

Mika Rasoamaromaka et Mélissa Declerck ont effectué une belle remontée lors de la deuxième journée, dimanche, en réalisant un sans-faute avec quatre meilleurs temps sur les ES Lebron, longue de 16,70 km, et Allenc, longue de 18,20 km, chacune parcourue à deux reprises.

L'équipage Villiod-Pascaud prend la deuxième place de la classe, tandis que le duo Jacquot-Delcambre complète le podium. Au classement général, toutes catégories confondues, la victoire revient à l'équipage Todeschini-Barral sur Skoda Fabia Rally2. Rumeau-Alblard termine deuxième devant Clemençon-Fouves, également sur Skoda Fabia Rally2.

Mika Rasoamaromaka et Mélissa Declerck avaient déjà remporté le Rallye Terre de Castine au début du mois de mars. En mai, aux côtés de Jeanne Rey, le pilote malgache avait également décroché la victoire lors du 4e Rallye Terre d'Aléria, en Corse.