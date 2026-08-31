Sénégal: Tunisie - Progression de 11% du chiffre d'affaires de la Société Atelier du Meuble Intérieurs au 2ème trimestre 2026.

Le chiffre d'affaires de la Société Atelier du Meuble intérieurs (SAM), une société anonyme tunisienne dont l'objet social est la production, l'assemblage et le montage de meubles, a connu une progression de 11% au 2ème trimestre 2026 par rapport au 2ème trimestre 2025.

Ce chiffre d'affaires s'est élevé à 7,158 millions de dinars (MD) contre 6,437 MD au 2ème trimestre 2025. Quant au chiffre d'affaires du premier semestre, il a augmenté de 6% par rapport au premier semestre de 2025, s'établissant à 15.133 MD au 30 juin 2026.

La production en valeur connait une hausse de 10% se situant à 6,872 MD contre 6,268 MD au 2ème trimestre 2025.

Quant à l'investissement cumulé au 30 juin 2026, il a enregistré une augmentation de 4% par rapport à la même période de 2025, s'établissant à 432 MD contre 417 MD.

Concernant l'endettement, la direction de SAM estime qu'il a enregistré une baisse de 71% par rapport au premier semestre de 2025, s'établissant à 307 000 dinars à la fin du deuxième trimestre et une baisse de 69% par rapport à la fin d'année 2025.