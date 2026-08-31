Maroc: Le groupe marocain LabelVie annonce avoir franchi pour la première fois le cap des 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires.

LabelVie franchit pour la première fois le cap des 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires au premier semestre 2026, ont annoncé les responsables du leader du secteur de la grande distribution multiformats au Maroc.

Ce chiffre d'affaires s'est en effet élevé à 10,198 milliards de dirhams contre 8,728 milliards de dirhams au premier semestre 2025, soit une progression de 17%. Ce qui fait dire à Mme Naoual Ben Amar, Directrice Générale du groupe LabelVie que « ce deuxième trimestre confirme notre capacité à conjuguer croissance organique et expansion rapide de notre réseau.

Le franchissement du cap des 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires au premier semestre est avant tout le résultat de la mobilisation des équipes et de la pertinence du modèle multiformat. Nous continuerons à investir dans nos magasins, nos capacités logistiques et notre transformation afin de soutenir durablement cette dynamique et de poursuivre la mise en oeuvre de notre plan stratégique Vision2028. »

Les indicateurs consolidés mettent en exergue au deuxième trimestre 2026, des ventes de l'activité Grande Distribution atteignant 4 607 millions de dirhams (MDH), en progression de 19% par rapport à la même période en 2025.

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« Cette dynamique repose sur la contribution complémentaire des principaux leviers de croissance du Groupe », souligne la direction de l'entreprise. Elle souligne à ce titre la montée en puissance des 141 magasins ouverts en 2025, qui représente 57% de la croissance des ventes. Les responsables de la société notent aussi l'accélération de la croissance à périmètre comparable, qui atteint 6,6% et représente 39% de la progression des ventes figure aussi dans ces leviers de croissance.

« Cette performance est notamment portée par la hausse continue de la fréquentation dans l'ensemble des enseignes du Groupe » précisent les responsables de de LabelVie pour qui la poursuite du déploiement multiformat en 2026 a contribué à hauteur de 4% à cette croissance. Le Groupe a réalisé 42 ouvertures au deuxième trimestre 2016, portant leur nombre à 72 depuis le début de l'année : 59 Supeco, 5CarrefourMarket,7 Carrefour Express et1 Atacadao.

En ligne à son plan stratégique horizon 2028, l'équipe dirigeante du Groupe note avoir réalisé 666 MDH d'investissements au deuxième trimestre 2026 contre 420 MDH au deuxième trimestre 2025. Selon toujours les dirigeants de LabelVie, cette enveloppe accompagne le programme d'ouvertures de l'exercice en cours, le renforcement des capacités logistiques du Groupe ainsi que les ouvertures prévues en 2027.

L'endettement net ressort stable à 4650 MDH à fin juin 2026 contre 4 606 MDH à fin décembre 2025, malgré la poursuite du déploiement du réseau et le rythme d'expansion soutenu sur l'ensemble des formats du Groupe.

« Le groupe poursuit l'exécution de son plan stratégique Vision2028, avec une dynamique d'expansion soutenue sur l'ensemble de ses cinq formats, portée par une augmentation attendue de la surface de vente d'environ 15% », notent les dirigeants de LabelVie à propos des perspectives qui se dessinent.

Selon eux, le Groupe anticipe ainsi une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15%, ainsi qu'une marge d'EBITDA en ligne avec la trajectoire fixée dans le cadre de Vision 2028, visant un niveau proche de 9,3%.

Ils soulignent pat ailleurs un projet de rapprochement stratégique avec Retail Holding S.A. « LabelVie S.A. et Retail Holding S.A. ont annoncé, le 4 mai 2026, un projet de fusion visant à regrouper l'ensemble des activités des deux groupes au sein d'une entité unique cotée à la Bourse de Casablanca » notent-ils, ajoutant que le processus engagé en vue de la réalisation de cette opération se poursuit.