Burkina Faso: Entretien routier au pays - Le Japon offre 22 engins de plus de 3 milliards F CFA

L'ambassade du Japon au Burkina Faso a remis un premier lot de 22 engins et équipements de bâtiments et travaux publics, d'un montant de plus de 3 milliards F CFA au ministère de la Construction de la Patrie, vendredi 28 août 2026, à Ouagadougou.

La coopération entre le Burkina Faso et le Japon est au beau fixe. En effet, l'ambassade du Japon a remis un premier lot de 22 engins et équipements de Bâtiments et travaux publics (BTP), d'un montant d'un milliard 6 millions de Yens soit plus de 3 milliards F CFA au ministère de la Construction de la Patrie, vendredi 28 août 2026, à Ouagadougou. Le matériel reçu est essentiellement composé de deux auto-bétonnières, deux chargeurs sur pneus, deux tracteurs, quatre camions bennes, quatre nébuleuses, deux pelles chargées, deux pelles hydrauliques, quatre compacteurs.

C'est le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, qui a reçu des mains de l'ambassadeur du Japon, Nagashima Jun, le don qui s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration des équipements d'entretien routier.

« Ce matériel fait suite à l'accord de don signé en 2024 entre le Burkina Faso et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Cet engagement est concrétisé avec la livraison d'un lot de 22 engins sur une quarantaine prévue », a-t-il précisé.

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Pour le ministre de la Construction de la Patrie, ces équipements représentent bien plus qu'un appui technique. Ces engins incarnent, à son avis, la vitalité de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon et traduisent la confiance qui sous-entend ce partenariat.

Améliorer les interventions d'urgence

« Ces moyens matériels permettront d'améliorer significativement les capacités d'intervention de la brigade d'entretien et de réhabilitation pour les interventions d'urgence », a-t-il indiqué. Mikaïlou Sidibé a également assuré de l'engagement du gouvernement à veiller à une utilisation rationnelle, efficiente et durable de ces outils, afin d'optimiser leur contribution aux objectifs du projet. Il a réaffirmé l'attachement du Burkina Faso aux relations d'amitié et de coopération avec le Japon, nourrissant l'espoir que ce partenariat « exemplaire » va continuer de se consolider et de s'approfondir dans les années à venir.

Le chef du département de la Construction de la Patrie a salué le gouvernement et le peuple japonais pour la marque renouvelée de solidarité et d'amitié envers le peuple

burkinabè. L'ambassadeur du Japon a rappelé les étapes clés de ce projet, depuis l'échange de notes de 2023, jusqu'à la signature de l'accord en 2024.

Il a insisté sur l'importance du réseau routier burkinabè pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. « Le Burkina Faso est un pays enclavé entouré de six Etats

voisins, dont plus de 80% des flux logistiques reposent sur le transport routier. Le réseau routier centré sur la capitale, Ouagadougou, joue un rôle absolument stratégique en tant que carrefour logistique », a expliqué le diplomate nippon.

Au-delà de l'entretien routier, il s'agit de promouvoir l'intégration économique régionale, d'améliorer les conditions de vie des populations et de soutenir une croissance économique durable, a-t-il poursuivi. Le projet d'amélioration des équipements d'entretien routier s'inscrit également dans la concrétisation des engagements pris par le Japon lors de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) en 2025, en faveur du renforcement de l'intégration régionale et de l'amélioration de la connectivité, a fait savoir Nagashima Jun. Il a formulé le voeu que ce don constitue un pas décisif pour la prospérité du Burkina Faso.