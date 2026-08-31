Burkina Faso: Coopération multilatérale - Le nouveau coordonnateur-résident du Système des Nations unies demande des orientations

30 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre des Affaires étrangères, le camarade Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le vendredi 28 août 2026, le coordonnateur-résident du Système des Nations unies au Burkina Faso, Njoya Tikum.

Un mois après son installation, le nouveau patron des Nations unies au Burkina Faso est venu échanger avec le chef diplomatie burkinabè, sur les priorités de coopération et surtout recueillir ses orientations en vue de mieux aligner les interventions sur les priorités stratégiques du Plan Relance.

Ainsi, les échanges ont principalement porté sur la mise en oeuvre du nouveau cadre de coopération entre les Nations unies et le Burkina Faso, conçu en cohérence avec le référentiel national de développement à l'horizon 2030.

Les discussions ont par ailleurs porté sur les réformes engagées dans le cadre de la vision « Nations Unies 80 », qui vise à adapter davantage les actions aux réalités et aux besoins, ainsi que sur les voies et moyens de soutenir la mise en oeuvre de ces réformes.

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Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a salué le dynamisme du nouveau coordonnateur résident ainsi que les réformes entreprises par les Nations unies pour améliorer l'efficacité de leurs actions.

Il a également insisté sur l'importance d'accélérer la transition des interventions humanitaires vers des programmes de développement, en vue de renforcer durablement la résilience des populations.

Pour le ministre, la réussite de ces différentes réformes repose sur un dialogue et une concertation permanente entre les Agences des Nations unies et le gouvernement burkinabè.

Le responsable onusien a également profité de son entretien avec le ministre Traoré, pour saluer les récentes visites au Burkina Faso, des responsables du Système des Nations unies.

Ces différentes missions témoignent, selon lui, de l'attention accordée au Burkina Faso et la volonté de renforcer la coordination des actions dans le pays.

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