Burkina Faso: Fonctionnaires internationaux et experts de la Diaspora - Le gouvernement invite à l'édification et au rayonnement du Faso

Le ministère des Affaires étrangères a tenu un webinaire hybride avec la diaspora burkinabè le 29 août 2026, à Ouagadougou.

La participation de la diaspora burkinabè au développement du pays et son rayonnement à l'échelle internationale étaient les grandes lignes d'une rencontre en ligne et présentiel organisée par le ministère des Affaires étrangères, samedi 29 août 2026. La réunion a permis au ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, d'inviter la diaspora à investir au pays natal. Il a félicité les participants et les a exhortés à rejoindre la nouvelle marche du pays des « Hommes intègres ».

Selon lui, la diaspora et les fonctionnaires internationaux sont des artisans du rayonnement et du positionnement du Burkina Faso. Il a indiqué que ce webinaire doit être un moment d'orientations et d'éclairage pour une marche « triomphale » du Burkina. « Nous savons tous que la diaspora est déjà mobilisée, mais nous voulons encore plus. Nous voulons faire de ces différentes capacités, un réseau stratégique et un levier d'accompagnement, de positionnement du Burkina », a-t-il insisté.

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Pour lui, avec la démarche de diplomatie d'influence enclenchée par les autorités, il convient de mener une réflexion sur le renforcement de la présence des fonctionnaires internationaux dans les institutions internationales. « Si nous voulons influencer et impacter les orientations et les décisions au niveau mondial, il nous faut cibler aussi des positions qui nous donnent la possibilité de porter l'impact que nous souhaitons », a-t-il renchéri.

L'expert au bureau national des grands projets, Mahamoudou Kabré, a présenté une synthèse de cinq grandes initiatives présidentielles portant sur la souveraineté énergétique, agricole, infrastructurelle et éducative. Cette présentation, a-t-il indiqué, a pour vocation d'informer les participants mais aussi de récolter des contributions qui seront reversées aux autorités compétentes.

Selon lui, il y a de nombreux projets dont la réalisation nécessite la participation pleine et active des ressortissants burkinabè vivant à l'extérieur. « Nous portons des rêves et nous voulons que nos ambassadeurs, diplomates et tous les burkinabè vivant à l'étranger puissent communiquer à notre faveur pour la concrétisation de ces rêves », a-t-il ajouté. Aux dires de Mahamoudou Kabré, l'Etat ne pouvant pas être partout, a besoin de relais.

Vers un placement des Burkinabè à l'international

Le Directeur de la promotion de l'expertise nationale (DPEN), Jacques Gouba, a dévoilé la stratégie nationale de placement des Burkinabè dans les organisations internationales, accompagnée de son plan d'action. Il a indiqué que l'objectif affiché par le gouvernement est de valoriser le capital humain du Burkina sur la scène nationale et internationale. « Le gouvernement veut porter assistance aux cadres burkinabè de l'extérieur en quête d'emploi, mais aussi accompagner ceux qui travaillent déjà au sein des institutions internationales », a-t-il précisé.

S'agissant des difficultés rencontrées par les fonctionnaires internationaux burkinabè dans le processus d'insertion dans les organisations internationales, Jacques Gouba a mis en cause les lourdeurs administratives et la faiblesse numérique. Le représentant des fonctionnaires internationaux burkinabè, Pr Filiga Michel Sawadogo, s'est réjoui des différentes initiatives présidentielles visant à atteindre la souveraineté totale. Il a indiqué que les fonctionnaires vivant à l'extérieur portent un grand intérêt à la dynamique actuelle.

Selon le Pr Filiga Michel Sawadogo, ce webinaire a permis de créer un espace de concertations, d'écoute et de partage d'expériences, en vue de mieux valoriser les compétences, les connaissances et les réseaux dont disposent les Burkinabè évoluant au sein des organisations internationales au bénéfice du pays. Après avoir exprimé son satisfécit, le représentant des fonctionnaires internationaux a réaffirmé la disponibilité de la diaspora burkinabè à contribuer aux initiatives engagées pour le développement et le rayonnement de la mère patrie, dans la mesure des possibilités et le respect des obligations professionnelles. Les différents participants se sont dit satisfaits de la tenue de cette rencontre et ont invité les autorités burkinabè à disponibiliser les informations pour plus de participation de la diaspora.