Burkina Faso: Le devoir patriotique commence !

Débutée le 27 juillet dernier, l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) des bacheliers de 2026 s'est achevée le jeudi 27 août sur l'ensemble du territoire national. Durant 30 jours, environ 65 000 jeunes Burkinabè d'origines et de conditions sociales différentes ont partagé une expérience collective destinée à raviver et à consolider en eux les valeurs de civisme, de discipline, de probité, d'intégrité, de solidarité et de résilience. La satisfaction exprimée au terme de cette immersion traduit l'adhésion des appelés à une initiative qui dépasse largement le cadre d'une formation.

Mais, la cérémonie de clôture ne constitue pas la fin du processus. Elle en marque plutôt le véritable commencement. Au Stade du 4-Août de Ouagadougou, le Président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé aux appelés l'essentiel : le Burkina Faso a besoin de citoyens convaincus, engagés et capables de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Aux jeunes, il a recommandé l'humilité dans la recherche du savoir, l'effort permanent de compréhension de la nature et de la géopolitique, ainsi que le refus de l'ignorance et des certitudes faciles.

Le chef de l'Etat les a également invités à cultiver le dépassement de soi, à se détourner de la facilité, de la tricherie et du mensonge, et à préserver leur dignité par une bonne moralité. Car, dans une Révolution, le citoyen ne peut se limiter à revendiquer des droits. Il doit d'abord prendre conscience de ses devoirs envers la Nation. Le patriotisme se mesure ainsi dans les comportements quotidiens, dans la manière de travailler, de respecter le bien public, de servir l'intérêt général et de tendre la main à son prochain.

Les 65 000 appelés ont, pour leur part, pris l'engagement de servir la Nation avec dévouement, responsabilité et surtout fidélité. Cet engagement doit désormais s'inscrire dans les actes. Ces jeunes sont appelés à devenir des ambassadeurs du patriotisme dans les universités, les administrations, les entreprises, les champs, les ateliers et encore plus dans leurs familles et leurs communautés.

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C'est précisément ici que le rôle de la famille devient crucial. L'immersion a semé des graines. Il appartient désormais aux parents, aux frères, aux soeurs et à l'ensemble de la cellule familiale de veiller à leur enracinement. Car, la famille est la première école du citoyen. C'est là que s'apprennent le respect de l'autre, le partage, l'écoute, l'entraide et le sens de la responsabilité. C'est aussi là que peuvent se combattre l'égoïsme, l'individualisme et la culture de l'indifférence qui fragilisent le tissu social.

La solidarité sur laquelle le Président du Faso a particulièrement insisté, doit donc devenir le socle de la refondation en cours. Refonder le Burkina Faso suppose en effet de refonder les comportements. Et cette transformation ne se décrète pas uniquement dans les institutions ou les centres de formation. Elle se construit au quotidien dans les familles, les écoles, les lieux de travail et les communautés. Elle exige de replacer l'éthique, la justice, l'équité et la solidarité au coeur de nos rapports sociaux.

L'IPO 2026 est terminée. Mais, pour les 65 000 jeunes qui viennent de la vivre, comme pour leurs familles, l'heure du véritable examen a sonné. Le défilé est achevé, les chants se sont tus et chacun a regagné son foyer. Désormais, le devoir commence.

Car c'est dans les actes de chaque jour que se construira le Burkina Faso nouveau, fait de citoyens responsables, solidaires, travailleurs et intègres. L'immersion a ouvert une voie. A la jeunesse de la poursuivre. Aux familles de l'entretenir. Et à toute la Nation de marcher ensemble sur ce chemin de la refondation.