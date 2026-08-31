Madagascar: Fandrefiala reste sur son trône

Les jeunes basketteuses de Fandrefiala Analamanga ont remporté le championnat de Madagascar U16 filles, à Ambositra. Elles conservent ainsi le titre acquis l'année dernière.

Fandrefiala reste au sommet du basketball national dans cette catégorie pour la deuxième année consécutive. Au terme d'une finale maîtrisée jusqu'aux dernières minutes, les jeunes joueuses d'Analamanga ont pris le dessus sur l'ASSM, 64 à 59, pour décrocher le titre de championnes de Madagascar U16. À Ambositra, les protégées de Cyrille Rasoloarijaona, connu sous le nom de coach Cyrille, président d'honneur et entraîneur emblématique du club, ont confirmé leur statut de favorites et ajouté une nouvelle ligne au palmarès de Fandrefiala.

La finale a été à la hauteur de l'enjeu. Face à une formation de l'ASSM déterminée à jouer sa chance jusqu'au bout, Fandrefiala a dû puiser dans ses ressources pour conserver son avantage et s'imposer au terme d'un match très disputé. Cinq points seulement séparaient les deux équipes au coup de sifflet final, témoignant de l'intensité de cette ultime confrontation.

Émergence de la relève

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Ce sacre ne doit toutefois rien au hasard. Fandrefiala a affiché une remarquable régularité tout au long de la compétition. Le club a progressivement imposé son rythme et s'est distingué par sa capacité à produire des performances offensives de plus en plus convaincantes. Une constance qui en faisait l'un des grands favoris avant même la finale.

Le parcours récent de Fandrefiala témoigne d'une véritable culture de la performance. Déjà championnes de Madagascar U16 l'année précédente, les jeunes joueuses avaient alors réalisé un parcours sans défaite. Elles avaient notamment dominé FFPRO-BCTM en quarts de finale, avant de battre Lucadro en demi-finales puis NAS en finale.

Cette année encore, Fandrefiala a franchi les différentes étapes avec assurance. La relève est bien présente et continue de gagner. En phase à élimination directe, les championnes ont notamment largement dominé l'ASSC Ihorombe, avant de prendre le dessus sur FFPRO-BCTM en quarts de finale. Le club confirme ainsi sa capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous nationaux.

Cette nouvelle génération s'inscrit dans un projet plus large. Fandrefiala mise depuis plusieurs années sur la formation et parvient régulièrement à faire émerger des joueuses capables de s'imposer au niveau national.