Madagascar: Judo - Grand Slam de Lausanne - Laura et Alice échouent d'entrée

Aucune victoire. Les deux judokates porte-fanions de Madagascar au Grand Slam de Lausanne, en Suisse, ont été éliminées dès leur premier combat.

Exemptée du premier tour chez les -70 kg, l'olympienne de Paris Aina Laura Rasoanaivo, 19e mondiale, s'est inclinée en seizièmes de finale face à la Britannique Kelly Petersen Pollard, âgée de 27 ans. Classée 32e mondiale, cette dernière a remporté la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth à Glasgow, le 31 juillet, ainsi que la médaille d'argent au Grand Slam de Dushanbe en 2025.

L'expatriée en France Alice Amoussatou Randrianjohany, âgée de 20 ans, a elle aussi échoué en seizièmes de finale. Engagée dans la catégorie des -78 kg, elle s'est inclinée face à la Néerlandaise Yael Van Heem, 24 ans. La Malgache, classée 28e mondiale chez les juniors, n'a pas fait le poids face à une adversaire qui occupe la 33e place mondiale et qui a décroché l'or au Grand Slam d'Oulan-Bator à la mi-mai, après avoir obtenu l'argent au Grand Slam de Dushanbe au début du même mois.