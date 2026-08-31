Madagascar: Judo - Grand Slam de Lausanne - Laura et Alice échouent d'entrée

31 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Aucune victoire. Les deux judokates porte-fanions de Madagascar au Grand Slam de Lausanne, en Suisse, ont été éliminées dès leur premier combat.

Exemptée du premier tour chez les -70 kg, l'olympienne de Paris Aina Laura Rasoanaivo, 19e mondiale, s'est inclinée en seizièmes de finale face à la Britannique Kelly Petersen Pollard, âgée de 27 ans. Classée 32e mondiale, cette dernière a remporté la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth à Glasgow, le 31 juillet, ainsi que la médaille d'argent au Grand Slam de Dushanbe en 2025.

L'expatriée en France Alice Amoussatou Randrianjohany, âgée de 20 ans, a elle aussi échoué en seizièmes de finale. Engagée dans la catégorie des -78 kg, elle s'est inclinée face à la Néerlandaise Yael Van Heem, 24 ans. La Malgache, classée 28e mondiale chez les juniors, n'a pas fait le poids face à une adversaire qui occupe la 33e place mondiale et qui a décroché l'or au Grand Slam d'Oulan-Bator à la mi-mai, après avoir obtenu l'argent au Grand Slam de Dushanbe au début du même mois.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.