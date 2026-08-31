Madagascar: Nommination - Guy Laurent Ramanankamonjy à la tête de Tafita

Guy Laurent Ramanankamonjy retrouve les responsabilités publiques. Nommé directeur général de Tafita, il devra contribuer à structurer le financement du sport malgache.

L'ancien secrétaire général du ministère de la Communication, Guy Laurent Ramanankamonjy, est le nouveau directeur général du Tahiry Aina ho an'ny Fanatanjahantena sy Itsinjovana ny Tanora (Tafita), organisme placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Une nomination qui intervient à un moment stratégique pour le sport malgache, alors que les prochains Jeux des îles de l'océan Indien se profilent aux Comores en août 2027.

Son parcours l'a conduit à occuper plusieurs fonctions de responsabilité. Il a notamment été secrétaire général du ministère de la Communication sous la présidence de Hery Rajaonarimampianina, après avoir exercé au sein de l'administration de ce secteur. Il a également évolué dans le privé, notamment dans le domaine minier. Son expérience s'étend par ailleurs au mouvement sportif, dans lequel il est impliqué, notamment à travers le kickboxing.

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Ce parcours à la croisée du secteur public, du privé, de la communication et du sport pourrait constituer un atout dans ses nouvelles fonctions. La mission qui l'attend à la tête de l'organisme va en effet bien au-delà de la simple gestion administrative. Celui-ci occupe une place importante dans le dispositif sportif national, notamment à travers le financement du sport et de la jeunesse, l'accompagnement des fédérations et des sportifs, ainsi que la gestion et le développement des infrastructures sportives. À moins d'un an des JIOI 2027, ces missions revêtent une importance particulière.

Pour le nouveau directeur général de Tafita, qui possède également une expertise dans le montage de projets de développement, le défi sera de rendre rapidement l'organisme pleinement opérationnel.