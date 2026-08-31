Afrique: Voleyball - Coupe de Madagascar U15 - U21 - ASI et Bi'as renversent les Gendarmes

31 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Finales 100 % Analamanga. La Gendarmerie nationale volleyball a raté deux finales à la Coupe de Madagascar des U21. Chez les garçons, Akany Sambatra Itaosy s'est imposé 3-0 (25/20, 25/18, 25/17) contre GNVB vendredi soir au gymnase d'Ampisikina à Mahajanga. Chez les filles, un autre club d'Itaosy, Bi'as, a de son côté défait en duel final par 3-0 (26/24, 25/20, 25/17) la formation de Betongolo.

La finale des U15 garçons a été une affaire entre gendarmes. Sa première équipe a battu la deuxième par 3-0. Du côté des filles, l'équipe hôte, Majunga's Volleyball Club du Boeny, a disposé sur le fil de CRJS Toamasina par 3-2 (18/25, 22/25, 25/17, 25/22, 15/13).

Trois autres compétitions nationales figurent encore dans le calendrier de la fédération après trois coupes dédiées aux jeunes, celles des U19 en avril dans la capitale et des U13 et U17 en début août à Fianarantsoa. Très prochainement, la Coupe de Madagascar de la 2e division aura lieu du 4 au 12 septembre dans la capitale, suivie du championnat majeur, de la 1re division, prévu du 25 septembre au 3 octobre. La Coupe nationale des U23 bouclera en beauté la saison début novembre à Antsirabe.

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