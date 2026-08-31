Madagascar: Moto on road - 3E manche - Willio Émilien Rabevoavy crée la surprise

Première course officielle sur route et première victoire. Willio Émilien Rabevoavy, au guidon d'une MT-09 engagée dans la catégorie Roadster 3, a créé la surprise en remportant, dimanche à Ambohibary Sambaina, la troisième manche du championnat de Madagascar de motos de grosse cylindrée sur route. Il a réalisé le meilleur temps de la compétition dès son premier passage, en 1 min 30 s 12.

Deuxième au classement général, Tsihoarana Raharitsomba, au guidon d'une ZX-10R, termine premier de la catégorie Sportive 3. Il a signé le deuxième meilleur chrono lors de son troisième passage, en 1 min 31 s 25.

Harena Andrianasolo, aux commandes d'une S1000RR, complète le podium au classement général. Il a réalisé son meilleur temps lors du troisième passage, en 1 min 32 s 64.

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Le multiple champion de la discipline Noël Hasina Rakoto, également sur une S1000RR, s'est contenté cette fois de la quatrième place au classement général et de la troisième place dans la catégorie Sportive 3. Hasina Kely avait pourtant brillamment remporté trois courses au cours du premier semestre, dont les deux premières manches du championnat disputées sur la ligne droite de la base aéronavale d'Arivonimamo, début juin et début juillet. Il avait également remporté le Motorbike Drag Racing, une course hors championnat organisée début mai, toujours à Arivonimamo.