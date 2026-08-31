Madagascar: Cuisine du monde - Tiakaly Food Festival attire quatre mille visiteurs en deux jours

Des saveurs malgaches aux spécialités françaises, italiennes, chinoises, sénégalaises, mexicaines ou japonaises, le Tiakaly Food Festival a fait voyager les papilles pendant deux jours. Organisée samedi et dimanche, cette troisième édition a accueilli plus de 4 000 visiteurs, dépassant légèrement les estimations initiales. « Parmi nos satisfactions, nous avons réellement accueilli le nombre de personnes que nous espérions », souligne Andy, directeur général d'Okalou, satisfait de cette fréquentation.

La diversité était au coeur de cette édition, avec seize nationalités représentées, auxquelles s'ajoutait la cuisine malgache. Le public a ainsi pu découvrir différentes spécialités réunies sur un même site, à travers des enseignes comme Papa Ours, Yume Sushi, Namana Craft Beer et Pasta&Gelato, Les Délices d'Ambodiatafana, ainsi que d'autres stands portés par des ressortissants étrangers installés à Madagascar. L'ambition était de faire découvrir « les cuisines du monde» dans une atmosphère chaleureuse.

Au-delà de la fréquentation, les organisateurs ont voulu faire du festival un véritable espace de rencontre, réunissant gastronomie, animations et activités. Cette troisième édition reposait sur la complémentarité entre le savoir-faire d'Okalou dans l'organisation, les animations et les activités, et celui de Tiakaly dans la sélection des restaurants, effectuée selon des critères définis et validés par le festival.