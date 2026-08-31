Madagascar: Concert - Rebika dévoile « Ratram-piainana »

31 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le nouveau titre « Ratram-piainana » a trouvé son public lors du concert de Rebika, hier, marqué également par le retour de Rivo au sein du groupe.

Le public de Rebika a découvert et adopté « Ratram-piainana », le nouveau titre du groupe, lors de son concert. Sortie le jour même du spectacle, la chanson évoque la vie du peuple malgache dans le contexte actuel. Un accueil encourageant pour cette nouvelle création de la formation.

Sur scène, Rebika s'est présenté avec Noely, Nix, Rivo, le président Hery et Lucien. Le retour de Rivo, pasteur et ancien membre du groupe, a constitué l'un des temps forts de cette rencontre avec le public. Le terrain était rempli et les spectateurs ont chanté, dansé et accompagné les artistes tout au long du spectacle. Plusieurs générations étaient représentées, avec une forte présence aussi bien des jeunes que des plus âgés.

Pour Lucien Randrianandrasana, chanteur et auteur-compositeur de Rebika, l'accueil réservé au nouveau morceau est une source de satisfaction.

« Nous sommes vraiment heureux, car notre public ne nous abandonne pas. Il continue toujours à nous suivre. » Le chanteur souligne également la réaction immédiate du public à « Ratram-piainana », dévoilée seulement quelques heures auparavant.

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