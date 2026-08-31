Sénégal: Fatoumata Bintou Diallo - De la finance à l'anticipation des risques

De la finance au transport, puis à la gestion des risques, Fatoumata Bintou Diallo a construit son parcours par déplacements successifs. À la tête d'Arma group, elle défend une conviction qui résume son engagement, mieux préparer les personnes en mouvement pour éviter que le risque ne se transforme en drame.

Au départ, il y avait la finance et une trajectoire qui semblait presque écrite. Diplômée à Paris en business administration, avec une majeure partie en finance, Fatoumata Bintou Diallo se destinait au secteur bancaire. « Mon objectif à l'époque était clair, intégrer le secteur bancaire », raconte-t-elle. Pourtant, derrière ce projet sommeillait une autre ambition, celle de construire quelque chose qui lui appartienne et qui puisse durer.

Cette envie trouve ses racines dans son histoire familiale. Son père, qui n'est jamais allé à l'école, s'est construit seul avant de bâtir l'un des plus importants holdings de Guinée. De cette trajectoire, elle retient moins la réussite que le chemin parcouru pour y parvenir. « Ce que j'en ai retenu, ce n'est pas seulement la réussite, mais la résilience nécessaire pour construire dans la durée », explique-t-elle. Une philosophie qui deviendra progressivement le fil conducteur de son propre parcours. Son aventure entrepreneuriale commence dans le transport avec Prestige Vtc. Elle découvre concrètement les attentes des voyageurs, les réalités des chauffeurs et la responsabilité qui accompagne le fait de transporter des personnes. Cette expérience fait naître une réflexion plus large sur la sécurité des personnes en déplacement. « Lorsqu'une personne se déplace, les risques auxquels elle est exposée ne se limitent pas à la route », note Fatoumata Diallo.

C'est de cette prise de conscience que naît Arma group, pour African risk management and advisory. La structure se consacre à la sécurité et à la gestion des risques liés aux personnes en mobilité. Son approche repose sur deux pôles. Arma academy assure les formations en conduite défensive et en sécurité routière. Arma risk advisory accompagne les organisations dans l'évaluation et la gestion des risques liés aux déplacements professionnels.

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La mobilité, une question de sécurité

Au coeur de cette démarche se trouve le Travel risk management, encore peu connu dans de nombreux environnements africains. L'idée consiste à identifier, évaluer, prévenir et gérer les risques auxquels un voyageur peut être confronté. La destination compte, mais son profil aussi. « Deux personnes envoyées au même endroit ne sont pas exposées de la même manière », souligne Fatoumata Bintou Diallo. L'expérience du terrain, le profil personnel ou encore l'état de santé peuvent modifier le niveau de vulnérabilité. Cette vision l'amène à relativiser le rôle de l'assurance.

Celle-ci reste nécessaire, mais elle intervient essentiellement après l'incident. « L'assurance couvre les conséquences. Le Travel risk management cherche à éviter que l'on en arrive là », résume-t-elle. À ses yeux, la prévention doit donc commencer avant le départ, avec des procédures claires, des responsabilités définies et des mécanismes de réponse prévus à l'avance. Cette approche ne concerne pas uniquement les grandes multinationales. Fatoumata Bintou Diallo regarde particulièrement du côté des entreprises africaines, des Ong, des institutions et des Pme qui font voyager leurs collaborateurs sans toujours disposer d'un véritable dispositif de gestion des risques. « À partir du moment où une organisation fait voyager ses collaborateurs, elle a une responsabilité vis-à-vis de leur sécurité », affirme-t-elle.

La sécurité routière constitue l'autre versant de son engagement. Avec Arma academy, elle veut renforcer les réflexes des conducteurs professionnels grâce à la conduite défensive. La formation est proposée en ligne comme en présentiel, avec une attention particulière portée à l'accessibilité et à la langue. « Une formation à la sécurité routière n'a de valeur que si elle atteint ceux qui prennent la route », estime-t-elle. Son ambition est de faire d'Arma group un acteur africain de référence dans la sécurité et la gestion des risques liés aux personnes en mobilité. Elle veut couvrir tout le cycle du déplacement, de l'évaluation à la préparation, de la prévention à la réaction, jusqu'au retour d'expérience. « Notre vision est aussi de contribuer à professionnaliser cette approche en Afrique », affirme-t-elle.