Sénégal: Marché des titres publics - Le pays a mobilisé 2 075 milliards de FCfa en 2026

Malgré un contexte tendu et un marché en resserrement, le Sénégal a réussi à mobiliser, le 28 août 2026, une enveloppe de 77 milliards de FCfa sur le Marché des Titres publics. Ainsi, le pays a mobilisé, au total, 2.075 milliards de FCfa sur ce marché depuis début 2026.

Le 28 août 2026, le Sénégal a mobilisé 77 milliards de FCfa lors de l'adjudication de Bons et Obligations assimilables du Trésor (Oat) pour un montant initialement mis en adjudication de 70 milliards de FCfa. L'opération a suscité un intérêt des investisseurs, avec 113,819 milliards de FCfa de soumissions, soit un taux de couverture de 162,60 % du montant recherché. Au total, 77 milliards de FCfa ont été retenus, contre 36,819 milliards rejetés, correspondant à un taux d'absorption de 67,65 %.

Les rendements moyens pondérés, ils ressortent à 7,85 % pour le Bon du Trésor à 364 jours, 7,77 % pour l'obligation assimilable du Trésor à 3 ans et 8,24 % pour l'Oat à 5 ans. Avec cette opération, le Sénégal a franchi la barre des 2.000 milliards de FCfa avec 2.075 milliards FCfa levés depuis le début de l'année 2026. Pour l'ensemble de l'année 2026, une enveloppe de près de 2.500 milliards FCfa est visée. Les émissions vont se poursuivre car, pour la période juillet-septembre, 487 milliards de FCfa devraient rentrer dans les caisses du Trésor public.

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La première opération du trimestre a été organisée le 17 juillet 2026. À cet effet, 100 milliards de FCfa ont été mis en adjudication. Par la suite, le Trésor public a finalement mobilisé 90,249 milliards de FCfa malgré des offres globales s'élevant à 120,794 milliards de FCfa. Les instruments utilisés ont été des Bons assimilables du Trésor (Bat) de 91 et 364 jours, et d'Obligations assimilables du Trésor (Oat) de 3 et 5 ans. Par la suite, le 1er août 2025, 71,5 milliards de FCfa ont été mobilisés.

L'émission portait sur trois instruments : un Bon assimilable du Trésor (Bat) à 364 jours et deux obligations assimilables du Trésor (Oat) de 3 et 5 ans. Le Bat à un an a enregistré la plus forte demande avec 34,3 milliards de FCfa retenus et un taux d'absorption proche de 100 %, traduisant la préférence des investisseurs pour les placements de courte durée. Les Oat à 3 et 5 ans ont permis de lever respectivement 23,4 milliards et 13,8 milliards de FCfa.

Si l'obligation à 3 ans a été largement souscrite, celle à 5 ans a fait l'objet d'une sélection plus rigoureuse, avec un taux d'absorption de 54,7 %. Pour le mois d'août, deux opérations seront organisées sur le Marché des Titres publics. La première émission vise une enveloppe de 165 milliards de FCfa grâce à un Bat de 45 milliards et trois Oat aux maturités de 3 à 7 ans à des montants variant entre 30 et 45 milliards de FCfa. Ensuite, le 27 août 2026, 60 milliards de FCfa seront mis en adjudication. L'opération sera distribuée d'un Bat et de deux Oat dotées de maturités de 3 et 5 ans. En septembre, dernier mois du trimestre, une émission sera menée afin de lever 100 milliards de FCfa.