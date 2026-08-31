Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le Sénégal en tête sur la microfinance et la monnaie électronique en 2025

En 2025, le Sénégal domine les secteurs de la microfinance et de la monnaie électronique. Selon la Commission bancaire de l'Umoa, ses parts de marché sont respectivement de 26,5 % et 29,7 %.

Au 31 décembre 2025, le Sénégal concentre 26,5 % des actifs de la microfinance de l'espace Uemoa. Il occupe ainsi la première place de la microfinance dans l'union monétaire ouest-africaine, avec 1.234,3 milliards de FCfa d'actifs, devant la Côte d'Ivoire avec 1.226,7 milliards, représentant 26,3 % des actifs, le Burkina Faso avec 889,4 milliards, soit 19,1 %. Selon le rapport annuel de la commission bancaire de l'Uemoa, ces trois marchés concentrent 71,9 % des actifs des institutions de microfinance de grande taille de l'Union.

Le Sénégal accueille également 81 structures de grande taille, constituées de 7 sociétés et 74 institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit. Il s'agit du nombre le plus élevé dans l'Union, devant le Burkina Faso, qui en compte 50, le Togo 47 et la Côte d'Ivoire 43. À l'échelle de l'Union, le nombre de comptes ouverts auprès des institutions a atteint 14,66 millions à fin 2025, en hausse de 2,7 %. Au Sénégal, ces comptes s'élevaient à 2,28 millions, soit 15,5 % du total régional, après une progression annuelle de 15,2 %. Le Sénégal domine également le marché du mobile money. L'encours de la monnaie électronique émise par ces assujettis a progressé de 35,2 %, en ressortant à 1.923,2 milliards de FCfa à fin décembre 2025, contre 1.422,6 milliards de FCfa en 2024 dans l'espace Uemoa.

Il est principalement détenu par les Établissements de monnaie électronique du Sénégal (29,7 %), du Burkina (25,9 %), de la Côte d'Ivoire (23,5 %) et du Bénin (10,2 %). Cet encours est couvert par les fonds cantonnés par les Eme dans les comptes ouverts dans les livres des banques de l'Umoa. Notons également que le nombre de comptes de monnaie électronique ouverts auprès des Eme s'est établi à 172,9 millions à fin décembre 2025, contre 154,6 millions à fin 2024 à titre définitif, soit une hausse de 11,9 %.

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Les comptes actifs, au nombre de 60,6 millions, représentent 35,1 % des comptes ouverts à fin 2025, contre 54 millions, soit 35,0 %, en 2024. Ils se sont accrus de 12,0 % sur l'année. Pour leur part, le nombre de comptes inactifs a atteint 112,3 millions en 2025, représentant 64,9 % des comptes ouverts, contre 100,4 millions pour une proportion de 65,0 % en 2024. Cet indicateur est en progression annuelle de 11,8 %.