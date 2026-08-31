Sénégal: Developpement du département de Podor - Le ministre Cheikhou Oumar Bâ appelle à « des réalisations concrètes »

Cheikhou Oumar Bâ, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a entamé, depuis quelques jours, une tournée dans le département de Podor. À Galoya, sa localité d'origine, une publication de sa page Facebook évoque la volonté du ministre de transformer les engagements en réalisations concrètes, pour le développement du département de Podor.

En tournée, depuis quelques jours, dans le département de Podor, pour rendre visite aux chefs religieux au cours du Mawlid, et dérouler d'autres activités, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Bâ, a fait étape, ce week-end, à Galoya, renseigne une publication de sa page Facebook. Face aux populations et aux acteurs locaux, il a annoncé « plusieurs engagements portant notamment sur l'agriculture, l'élevage, la cohésion sociale et l'exécution des projets publics ». À Galoya, Cheikh Oumar Bâ a placé « la préservation de la paix et le dialogue avec les communautés religieuses parmi les priorités ». Il a aussi insisté sur la nécessité de maintenir « un climat de stabilité » et de renforcer les échanges avec les différentes composantes de la communauté.

Cheikhou Oumar Bâ a aussi dit son vœu d'accélérer « l'exécution des projets publics et a insisté sur la nécessité de passer rapidement des annonces à des réalisations concrètes, particulièrement face aux défis liés à l'hivernage ». L'objectif est clair : transformer les engagements en réalisations concrètes, pour le développement du département de Podor. La tournée a permis à l'autorité de rencontrer les populations, pour recueillir leurs préoccupations et apporter des réponses aux difficultés auxquelles ils sont confrontés.

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Selon la publication, à Galoya, les attentes restent nombreuses, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des infrastructures. Mais, pour le natif de la localité, « le développement du Sénégal est une oeuvre collective. Chacun de nous doit y apporter sa contribution. Ensemble, faisons de notre jeunesse une véritable force motrice de la transformation et de la souveraineté de notre Sénégal. » Il a aussi appelé l'ensemble des acteurs du département de Podor, « au rassemblement des forces, à la convergence des intelligences et à l'action collective pour développer le département ».

Car, selon le ministre, « les défis du territoire transcendent les appartenances politiques et les sensibilités individuelles. L'agriculture, l'élevage, la jeunesse, l'emploi, les infrastructures et la souveraineté alimentaire sont l'affaire de tous ». De l'avis de Dr Bâ, il existe « un même territoire, des sensibilités différentes, mais un seul objectif : construire ensemble l'avenir de Podor et de Galoya ». Cheikhou Oumar Bâ a mené diverses activités. Il a présidé, jeudi 27 août 2026, la finale de la Coupe du maire 2026 à Galoya, une commune du nord du Sénégal située dans le département de Podor. L'Asc Bababé s'est imposée en finale face à l'Asc Almamy (1-0). Les activités se sont poursuivies le week-end, avec des rencontres ayant réuni des acteurs au développement.