Sénégal: Décès de Cheikhna Cheikh Saad Bouh Takhiyoullah, khalife des Khadres, inhumé à Nimzatt

La communauté khadre est en deuil, suite au rappel à Dieu, hier à Dakar, de Cheikh Saad Bouh Ould Cheikh Mouhamed Takhiyoullah, neuvième khalife de la famille de Cheikhna Cheikh Saad Bouh. Âgé de 96 ans, "Yaguene" comme le surnommaient les fidèles, a prêché la bonté et l'unité de la famille toute sa vie.

Le Khalife général des khadres est décédé, hier à l'hôpital Principal de Dakar. Cheikh Saad Bouh Ould Cheikh Mouhamed Takhiyoullah était âgé de 96 ans. « Au nom de la famille de Cheikhna Cheikh Saad Bouh ainsi que des familles religieuses, nous vous informons du décès de Khalife général de la Khadrya, Cheikh Saad Bouh Ould Cheikh Takhiyoullah aujourd'hui. Il sera inhumé à Nimzatt en Mauritanie », a informé Cheikh Atkhana Aïdara, porte-parole de la famille, dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. Cheikh Takhiyoullah surnommé "Yaguene" par les disciples khadres a accédé au khalifat en 2022 après la mort de Cheikh Aya Aïdara. Neuvième Khalife de la communauté khadre du Sénégal et de la Mauritanie, son décès constitue une immense perte pour toute la communauté khadrya ainsi que pour la oummah islamique.

Il était décrit comme un « père miséricordieux et un bon éducateur » par la famille de Cheikhna Cheikh Saad Bouh. Né le 30 août 1930, Cheikh Takhiyoullah était un proche ami et condisciple de Serigne Mountakha Mbacké, l'actuel Khalife général des mourides. « Il a étudié avec Serigne Mountakha chez Mokhtar Ould Aboule en Mauritanie », explique Cherif Alwalid Ould Cherif Atkhana Aïdara.

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Son élégance et son humilité étaient connues de tous. Le temps passé au khalifat, il a essayé de réunir la grande famille de Cheikhna Cheikh Saad Bouh disséminée entre Nimzatt, Dakar, Louga, Thiès, etc. Durant les tournées qu'il avait l'habitude de faire, son discours était le même : « soyez ensemble et ne cessez d'oeuvrer pour le Seigneur et son Prophète Mohammad ». L'un des premiers à réagir, le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a fait part de sa « profonde tristesse » à la suite du décès du Khalife des khadres.

Au nom du peuple sénégalais, il a présenté ses « condoléances attristées » à toute la famille, à la communauté khadre du Sénégal et de la Mauritanie ainsi qu'à l'ensemble des fidèles. « Tu as accompli ta mission sur terre et accompli ton oeuvre dans la tarikha khadrya. Repose en paix », a témoigné Cherif Makhfou Aidara Karara. Avec le décès de Cheikh Takhiyoullah, le khalifat revient au doyen d'âge de la famille de Cheikhna Cheikh Saad Bouh. Cheikh Sidy Bouya Ould Cheikh Hadrame Cheikh Bounana ould Cheikh Saad Bouh est le nouveau khalife des khadres, selon Chérif Alwalid ould Chérif Atkhana.