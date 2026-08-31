Sénégal: Après 20 sélections, Chérif Ndiaye referme son chapitre avec les Lions

31 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Chérif Ndiaye tourne la page. Ce dimanche soir, l'attaquant sénégalais de 30 ans, tout juste transféré au PAOK Salonique, a annoncé sur ses réseaux sociaux la fin de son aventure avec les Lions de la Teranga.

« Il y a des décisions qu'on ne prend jamais à la légère (...) Je quitte le maillot, jamais mon pays », a-t-il écrit, saluant « l'un des plus grands honneurs » de sa carrière.

Arrivé tardivement en sélection, sa première cape remonte à juin 2024 contre la RD Congo (1-1), Ndiaye referme un parcours court mais dense : 20 sélections, 4 buts, et surtout un sacre continental avec le titre de champion d'Afrique 2026 au Maroc. Il aura également disputé la Coupe du monde 2026 aux États-Unis sous le maillot national.

Deux ans après ses débuts tardifs, l'attaquant choisit donc de se consacrer pleinement à sa carrière en club, laissant derrière lui une parenthèse internationale marquée par un trophée majeur.

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