Sénégal: Après 20 sélections, Chérif Ndiaye referme son chapitre avec les Lions

Chérif Ndiaye tourne la page. Ce dimanche soir, l'attaquant sénégalais de 30 ans, tout juste transféré au PAOK Salonique, a annoncé sur ses réseaux sociaux la fin de son aventure avec les Lions de la Teranga.

« Il y a des décisions qu'on ne prend jamais à la légère (...) Je quitte le maillot, jamais mon pays », a-t-il écrit, saluant « l'un des plus grands honneurs » de sa carrière.

Arrivé tardivement en sélection, sa première cape remonte à juin 2024 contre la RD Congo (1-1), Ndiaye referme un parcours court mais dense : 20 sélections, 4 buts, et surtout un sacre continental avec le titre de champion d'Afrique 2026 au Maroc. Il aura également disputé la Coupe du monde 2026 aux États-Unis sous le maillot national.

Deux ans après ses débuts tardifs, l'attaquant choisit donc de se consacrer pleinement à sa carrière en club, laissant derrière lui une parenthèse internationale marquée par un trophée majeur.