Sénégal: Pape Matar Sarr quitte Tottenham pour la Juventus, opération à 30 M€

Pape Matar Sarr va quitter Tottenham pour rejoindre la Juventus. Selon Fabrizio Romano, journaliste italien, référence mondiale du mercato, un accord a été trouvé entre la Vieille Dame et les Spurs.

L'opération devrait prendre la forme d'un prêt avec une option d'achat qui deviendra obligatoire sous certaines conditions. Le montant total du package est estimé à 30 millions d'euros, une somme qui sera reversée à Tottenham.

Arrivé chez les Spurs en 2021 en provenance du FC Metz, le milieu de terrain sénégalais s'apprête ainsi à relever un nouveau défi majeur dans sa jeune carrière. Malgré les intérêts de Monaco, de Besiktas et de plusieurs clubs anglais, Pape Matar Sarr avait fait de la Juventus sa priorité.

Son départ intervient dans un contexte où son temps de jeu s'était considérablement réduit à Londres, notamment après les arrivées coûteuses de Mateus Fernandes et de Sandro Tonali dans l'entrejeu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Turin, l'international sénégalais viendra renforcer le milieu de terrain de Luciano Spalletti, fragilisé par la blessure de Thuram. Mais au-delà de ce nouveau challenge sportif, son arrivée en Serie A représente une étape importante dans sa progression.

Habitué à un football anglais intense, Pape Matar Sarr va désormais découvrir un championnat différent, réputé pour sa rigueur tactique, mais aussi pour ses duels, son exigence et son engagement physique. Un environnement plus rugueux qui pourrait permettre au jeune milieu sénégalais de franchir un nouveau cap, notamment dans son impact physique et sa capacité à répondre aux grandes batailles du milieu de terrain.

À seulement quelques années de son arrivée en Europe, l'ancien Messin va tenter de se relancer en Italie. Après la Premier League, la Juventus et la Serie A lui offrent un nouveau terrain d'expression et, surtout, une occasion supplémentaire de confirmer son statut parmi les milieux africains les plus prometteurs de sa génération.