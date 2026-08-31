Cote d'Ivoire: À Akoupé-Zeudji, 30 ans d'amour à l'épreuve du regard/Sansan Dah - Il a perdu la vue, elle lui a tendu la main

Lauréat du Prix d'excellence pour la promotion de la famille 2026, le couple Sansan Dah transforme le handicap en force. À Akoupé-Zeudji, leur amour et leur résilience impressionnent. Une journée passée à leurs côtés permet d'en mesurer la force. Immersion dans le quotidien d'une famille modèle.

Ce samedi 22 août 2026, il est 10h25. Attinguié s'éveille déjà sous un soleil de plomb. Sur le PK 30 de l'autoroute du Nord, le marché donne le tempo. Les commerçantes interpellent, les étals débordent, les véhicules filent sur l'axe Attinguié - Akoupé-Zeudji.

Sur le bas-côté, à l'espace Mounan, une 4X4 grise est à l'arrêt. Au volant, personne. Sur le siège passager, Sansan Dah patiente. Lunettes noires, tunique impeccable, chaîne fine au cou, il attend son épouse, Tchomanan Dah : « Je suis à Attinguié. Nous sommes venus faire des courses pour la maisonnée. Mon épouse est dans le marché », lance-t-il à un interlocuteur au téléphone.

Une épouse au volant

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Quelques minutes plus tard, elle apparaît, les bras chargés de provisions, et prend le volant. Direction Akoupé-Zeudji. À côté d'elle, son mari écoute. Ils parlent des courses, de la maison, des enfants.

Des choses simples d'un couple qui totalise près de trente ans de vie commune. Cette scène banale dit déjà tout. « C'est Maman Dah qui me conduit depuis vingt ans. Même jusqu'à Bouna, elle ne se débine jamais », confie Sansan Dah.

Il écoute. Elle veille. Il décide. Elle accompagne. Chacun connaît son rôle, sans que le handicap ne le dicte. Dix minutes plus tard, le portail de la villa familiale s'ouvre. Madame gare la voiture, contourne le véhicule, ouvre délicatement la portière de son mari et lui tend la main. Sansan Dah la saisit. Le geste est bref, naturel, tendre surtout.

Couple complice

Tchomanan Dah est élégante, élancée, souriante. Son assurance frappe, mais c'est surtout son attention et son amour qui marquent : un regard vers son mari, un mot pour un enfant, un geste pour ranger une course. Elle veille sans surveiller. Elle accompagne sans remplacer. Elle sait où s'arrête l'aide et où commence l'autonomie.

À peine entré, Sansan Dah reprend son indépendance. Pas de canne. Pas de tâtonnement. Il connaît l'emplacement des fauteuils, des portes, des meubles. Les lieux sont une carte mentale qu'il maîtrise.

« À la maison, il n'a vraiment pas besoin d'aide », explique son épouse. C'est la première clé de leur couple : elle ne voit pas en lui un homme à assister, mais un époux. Un homme à aimer, à accompagner.

Une maison pas comme les autres

11h15- La matinée se poursuit. Madame range les provisions. Les enfants circulent. La maison vit. Les conversations s'entremêlent, les plaisanteries fusent. Rien n'est organisé autour de la cécité du père. L'aîné est gendarme à Yamoussoukro.

Le cadet poursuit ses études à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La benjamine, Marie-José Emmanuella, 13 ans, est en classe de 4e au collège moderne d'Akoupé-Zeudji. Elle vit avec ses parents.

Ici, le handicap n'est pas un sujet permanent. Il est une réalité parmi d'autres. « Je suis fière de mon papa », lâche Marie-José. L'adolescente refuse de le réduire à sa cécité. « Moi, je me moque de ce que les gens disent. Mon papa, c'est quelqu'un de bien, de gentil, d'honnête et de compréhensif », dit-elle avec conviction. Et sa mère d'en ajouter : « Quand elle rentre de l'école, il lui demande comment s'est passée sa journée, ce qu'elle a appris. Il l'aide en éducation civique et morale. La non-voyance n'a pas effacé sa fonction paternelle. Elle l'a renforcée ». Ici, aussi, presque tout fonctionne à l'horloge : 12h35 - Le temps du repas.

Madame invite l'équipe à déjeuner. Elle s'installe près de son mari. Le repas devient un moment de partage, de dialogue. On parle de la famille, du passé, du prix reçu quelques semaines plus tôt. Madame écoute beaucoup, complète une anecdote, rappelle un détail à son mari. À un moment, elle lui prend délicatement la main.

Il l'appelle affectueusement « maman ». « tout ce que je fais, madame est autour de moi », dit-il en souriant. « Quand on voit madame, c'est comme si nous étions des jumeaux. On est toujours ensemble », souligne avec tendresse Sansan, traduction et expression de deux êtres si proches l'un de l'autre, solidaires, sans être dépendants.

Dah Tchomanan, la prunelle

Raconter Sansan Dah sans son épouse serait tronquer l'histoire. Tchomanan Dah, attachée de communication, n'est pas seulement celle qui ouvre la portière. C'est la confidente, l'alliée, la prunelle de ses yeux par laquelle il perçoit le monde en couleurs.

Dans l'intimité, elle l'appelle «Kinté», qui signifie « héritier » en langue lobi. Un surnom chargé de sens pour celle qui partage son quotidien, connaît ses habitudes, ses repères, et va à la banque avec lui « pour effectuer nos opérations », dit-elle simplement. Une longue histoire chargée de complicité.

Après leur mariage, elle a appris le braille et s'est formée à la synthèse vocale pour mieux l'accompagner. Mais son rôle dépasse l'assistance technique. Elle a appris à aider sans infantiliser.

Une histoire commencée dans un car

Il faut remonter au milieu des années 1990. À Bouna, lors de funérailles, Sansan Dah croise celle qui deviendra son épouse. Elle lui rappelle qu'ils ont voyagé dans le même car. Le retour vers Abidjan leur offre une seconde occasion. Cette fois, il est plus entreprenant et lui demande son contact. Elle est en classe de Terminale. L'amitié s'installe, puis l'amour.

En 1995, ils décident de construire leur vie ensemble. Le 13 décembre 1997, ils s'unissent à la mairie, puis se lient au temple. Ils n'ont ni confort ni garantie. Lui achève sa maîtrise en éducation permanente. Elle étudie la communication à l'ex-Cbcg de Cocody.

Pas de salaire stable, mais un projet. Et surtout beaucoup d'amour. Qui permettent de sceller la bague d'alliance, et de franchir ainsi bien des préjugés, bien des défis à relever. Un homme... non-voyant qui veut épouser une femme... voyante... l'équation paraissait risquée pour l'entourage.

Pas pour eux. « Mes petits, on ne se marie pas comme ça. Tu ne fais rien et tu veux te marier ? Ça ne peut pas marcher », les prévenait-on. Sur leur chemin, une femme va tout changer : Maman Boni Joséphine, leur mère spirituelle. Elle demande aux familles d'écouter les jeunes.

Sansan Dah ne promet pas une vie sans difficultés. Il promet de tout faire pour que son épouse poursuive ses études. Les familles acceptent. Le mariage est célébré. Près de trente ans plus tard, le pari a tenu.

Le maître des lieux

Le temps s'égrène. Il est 14h00. Alors que nous pensions la visite terminée, Sansan Dah propose de nous faire découvrir sa maison, bâtie « grâce à un prêt bancaire ». Sans canne, il prend les devants. Chaque pièce, chaque porte, chaque détour semble gravé dans sa mémoire.

À l'arrière, il s'arrête devant une porte, inspecte les lieux avec une précision étonnante et lance, ferme : « Cette porte arrière, ce sont les menuisiers qui ont fait les travaux. Je n'en suis pas satisfait. Je leur ai demandé de reprendre. » Celui qui ne voit pas est celui qui remarque ce qui ne va pas. Étonnant non !

La leçon d'une journée ordinaire

15h10. L'après-midi décline sur Akoupé-Zeudji. Le soleil allonge les ombres. Il est temps de partir. Madame accompagne son époux vers le portail, main dans la main. Puis, Sansan Dah nous accompagne jusqu'à la voiture et serre la main de chacun. Entre la main tendue à Attinguié, le matin, et celle du départ, s'est écoulée une journée ordinaire faite de courses au marché, de déjeuner convivial, de bonne humeur et de confidences pudiques.

Chez les Dah, le handicap n'a pas organisé la vie familiale. C'est l'amour qui l'a fait. Un amour qui sait tenir la main, mais aussi la lâcher quand l'autre peut avancer seul. Une main qui ne raconte pas la dépendance, mais la complicité. Trente années de fidélité.

L'histoire d'une cécité surmontée

Sansan Dah n'est pas né non-voyant. Sa vue décline au début des années 1980, alors qu'il est un brillant élève en classe de 3e. Une dégénérescence rétinienne le contraint à quitter l'école pendant cinq ans. Il ne renonce pas. Autodidacte, il décroche le Bepc en candidat libre, à Bondoukou. En 1989, il intègre l'Institut des aveugles de Yopougon, actuel Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (Inipa), où il apprend le braille. En dépit de l'année blanche de 1990, il prépare le Baccalauréat. Cependant, le déclic vient du sport. Lors d'un cross populaire à Abidjan, non-voyant parmi des valides, il termine premier. Le ministre des Sports d'alors, René Diby, le remarque. Il ne demande pas d'argent, mais une chance d'étudier. Boursier, il intègre l'Injs. S'ensuit une ascension : maître d'éducation permanente, conseiller, professeur, inspecteur, puis inspecteur en chef au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Militant infatigable, il devient une figure du handisport. « J'ai surmonté mon handicap. Je l'ai brisé. Je l'ai dompté », dit-il avec la conviction que seul le travail paie.

Une main tendue aux plus fragiles

Autour des Dah, les témoignages convergent : bienveillance et solidarité. Logossou Franco décrit Sansan Dah comme « un homme très gentil », qui a soutenu un ressortissant togolais en situation de handicap. Plus poignant, le témoignage de Cisséré Fana, épouse Kambri, assistante au collège moderne d'Akoupé-Zeudji, elle-même en situation de handicap : « Ils sont mes parents adoptifs. Ils ont fait de moi une personne. Ils ne me connaissaient pas, mais ils m'ont acceptée ». Leur maison est ouverte aux plus fragiles .

L'appel du bâtisseur

À Akoupé-Zeudji, deux chantiers portent le rêve du couple : bâtir deux centres. Le premier est un centre d'accompagnement pour personnes nonvoyantes à réhabiliter et équiper. Avec Gbétry Bi Glahi, son collaborateur, Sansan Dah espère que son cri du coeur sera entendu : « Je lance un appel solennel à mon cher pays, la Côte d'Ivoire, de venir nous aider ». Le second est le centre Antaré (Association nationale Thangba To - Temple), qu'il bâtit en tant que pasteur. L'édifice, qui est sorti de terre, reste inachevé. Deux chantiers, une même conviction : transformer la solidarité en actes.