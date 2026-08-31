Cote d'Ivoire: Politique sociale de la Cnps - Le Synatra remet 65 lettres d'attributions à ses syndiqués

La remise des lots a eu lieu à Monokro dans le département de Tiassalé.

C'est en septembre 2023 que cette belle aventure du Synatra Cnps (Syndicat autonome des travailleurs de la Caisse nationale de la prévoyance sociale) a débuté avec des souscriptions pour l'acquisition des terrains au bénéfice des ses travailleurs. Quatre années plus tard, cette promesse est devenue une réalité. En effet, le samedi 29 août 2026 à Morokro, département de Tiassalé, le syndicat avec à sa tête, le secrétaire général Kouakou Eric Tiémélé a procédé à la remise officielle des lettres d'attribution et des syndiqués souscripteurs, en présence du chef du village de Morokro, Geoges Souho Bitty.

Pour lui, Morokro n'est plus une promesse. Mais est désormais une réalité palpable : « Derrière chaque attestation que nous remettons aujourd'hui, il y a bien plus qu'un simple numéro de lot. Il y a le sacrifice d'un travailleur, l'espoir d'une famille, et le rêve de toute une vie. Voilà pourquoi le Synatra-Cnps inscrit cette initiative au coeur de sa politique sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Car pour lui, un syndicat moderne ne doit pas seulement être un bouclier en cas de crise professionnelle. Il doit être un levier qui crée des opportunités concrètes. « Notre rôle est de défendre les travailleurs, mais notre devoir est aussi de promouvoir un syndicalisme de développement et de solidarité. J'adresse mes remerciements les plus sincères au directeur général de la Cnps, Charles Kouassi Denis. C'est grâce à sa vision managériale et à son profond respect pour la liberté syndicale que nous pouvons mener nos activités en toute sérénité, dans un climat de paix sociale.

Ce dialogue franc est le socle qui nous permet aujourd'hui de bâtir des projets d'avenir pour nos membres ».

Cette action s'inscrit dans la vision du dg Dénis Charles Kouassi, qui souhaite des syndicats avec une force de proposition au développement et à l'épanouissement des membres, plutôt qu'un syndicat d'affrontement.

Une initiative soutenue par le Chef du village qui dit avoir un attachement particulier avec la Cnps, car dira-t-il, « Mon père a été un agent de la Cnps depuis 1958. Et c'est un honneur pour nous de vous accueillir. Désormais vous êtes des fils de Morokro ».

Ouattara Abiba Contrôleur en prévention dit avoir participé à son premier congrès du Synatra du 1er au 2 mai, grande bénéficiaire du super loto de la tombola organisée qui est un terrain de 400m² témoigne toute sa joie : « Avoir un terrain dès mon entrée à la Cnps me fait dire que c'est un bon syndicat et que j'ai fait le bon choix. Je pense m'investir dans ce syndicat pour espérer gagner d'autres lots ».

Une visite-terrain a permis aux heureux bénéficiaires d'identifier leurs parcelles et de faire connaissance avec le village.