Cote d'Ivoire: Développement régional - Kpéfélé mise sur l'unité et l'excellence

Une rencontre a été organisée autour du développement durable de la localité.

Kpéfélé, localité située à 5 km de Katiola, a célébré, les 28 et 29 août, les journées socioculturelles et sportives de la Mutuelle de développement dénommée Wowouonan, qui signifie en Tagbana « se mettre ensemble pour se développer ». Selon une note d'information, la rencontre s'est tenue autour du thème : « Ensemble pour le développement durable de Kpéfélé ».

Pour cette édition, la mutuelle, qui totalise 46 ans d'existence, a fait de cette assemblée générale un véritable forum de l'unité et de la prospective. Ainsi, le 28 août, au centre culturel Nemin Noël, les festivités ont démarré par une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et un rappel de l'histoire du village.

La population a également été entretenue sur l'importance des consultations prénatales et la fistule obstétricale. « Les Journées Wowouonan sont un moment privilégié de rassemblement et de réflexion sur l'avenir de notre localité », a rappelé, à l'ouverture, le président de la mutuelle, l'avocat Coulibaly Kikoun.

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Il s'est félicité de la mobilisation exceptionnelle et a remercié le parrain, le Prof. Coulibaly Lacina, président de l'université polytechnique de Man, pour sa disponibilité et son apport à la réussite de l'événement.

Le temps fort de l'édition 2026 a été la Journée de l'excellence dédiée à l'éducation et marquée par la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves et un hommage aux enseignants. Il a été également procédé, en présence des autorités administratives et coutumières, à la remise officielle des clés du logement de l'infirmier, un don du conseil général du Hambol, et de l'Epp de Kpéfélé réhabilitée par la mutuelle.

Le 29 août, après une séance de fitness animée par la fanfare, s'est tenue l'assemblée générale. Elle avait pour ordre du jour : les bilans moral et financier, le rapport du commissaire aux comptes et les perspectives.

Prof. Lacina Coulibaly a salué « l'opiniâtreté et le sens élevé de la solidarité » de Me Coulibaly Kikoun. « Une mutuelle, qui existe depuis quatre décennies et qui pose des actions concrètes de développement durable, mérite d'être soutenue et de servir d'exemple », a-t-il souligné.

La célébration s'est achevée par la finale du tournoi du vivre-ensemble doté du trophée Coulibaly Kikoun, suivie d'une soirée artistique gratuite.

L'objectif pour la mutuelle reste inchangé : renforcer la cohésion sociale et mobiliser les ressources pour le développement de Kpéfélé.