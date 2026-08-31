Cote d'Ivoire: Festival Dion-Gôh à Zéaglo - La modernisation des villages à l'épreuve de la culture wê

Du 19 au 22 août, à Zéaglo, dans le département de Bloléquin, dans le Cavally, la 6e édition du Festival Dion-Gôh a rassemblé des milliers de participants autour du thème : « Modernisation et développement dans nos villages : quelle place pour notre culture wê ? ». Entre valorisation des traditions, hommage à la femme, transmission du patrimoine culturel et mobilisation de la diaspora, l'événement a réaffirmé l'attachement du peuple wê à ses racines, tout en ouvrant la réflexion sur la transmission de cette valeur culturelle aux jeunes pour sa pérennisation et les défis de développement des villages.

Une célébration de l'identité culturelle et de la transmission des valeurs traditionnelles

Cette sixième édition du Festival Dion-Gôh, événement dédié à la promotion et à la valorisation de la culture wê, a également rassemblé autorités administratives, élus, chefs traditionnels, cadres et populations venues de plusieurs localités de l'ouest.

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Placée sous le patronage de Marie-Pierre Sio, députée de la sous-préfecture de Bloléquin et de Kahi Dezon Léopold, député de la commune de Bloléquin, la cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du préfet du département de Bloléquin, Gbagbeu Gué Gilbert.

A l'ouverture du festival, le 19 août, le député Kahi Dezon Léopold a souligné l'importance du Dion-Gôh dans la préservation de l'identité culturelle du peuple wê.

« Ce festival est bien plus qu'un simple événement festif. C'est un véritable rendez-vous culturel qui rassemble aussi bien les anciens que les jeunes autour de nos valeurs culturelles », a-t-il déclaré.

Ajoutant que cette plateforme favorise la transmission des traditions, renforce la cohésion sociale et contribue à la promotion du riche patrimoine culturel de l'ouest ivoirien. Il a également invité les populations de la région ainsi que les ressortissants vivant ailleurs, en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, à s'approprier davantage cette célébration.

Le député a aussi relevé l'envergure croissante du festival qui attire désormais des membres de la diaspora venus d'Europe et d'autres continents. Il a appelé chacun à faire du Dion-Gôh un symbole d'unité, de paix et de développement culturel.

Un appel à la solidarité et à la préservation des traditions

Au nom des cadres, Glossoa Émile a rappelé que le festival constitue à la fois une célébration de l'identité wê et un appel à la solidarité, tout en encourageant une implication accrue de la jeunesse dans la sauvegarde des traditions. De son côté, le chef central de Zéaglo, Gnoanrou Jacques, a mis en avant la place centrale de la femme dans la culture wê.

« Aujourd'hui, nous célébrons la femme, source de bénédiction, de courage et de développement au sein de nos familles et de notre communauté », a-t-il affirmé.

Avant de saluer le rôle des femmes dans l'éducation, l'unité familiale et le progrès social, tout en réitérant l'engagement de la communauté à les valoriser davantage.

Le préfet Gbagbeu Gué Gilbert s'est également félicité de l'évolution constante du festival. Il a exhorté les populations à préserver les us et coutumes hérités des ancêtres, estimant qu'un peuple qui honore la femme à travers sa culture renforce son identité et consolide les liens entre les communautés.

Une édition marquée par une forte mobilisation

Au terme des festivités, Gnaé Gastien s'est réjoui du succès de cette sixième édition marquée par une hausse significative de la participation.

Le nombre de groupes de Goloa est passé de 20 à 26 participants, tandis que celui des Pôhôgron a évolué de 15 à 20. Une progression qu'il considère comme le signe d'un intérêt croissant pour l'événement.

Ajoutant qu'entre 5 000 et 7 000 personnes ont fréquenté le site principal du festival. En tenant compte de l'ensemble des activités organisées dans les différents quartiers de Zéaglo, la participation globale est estimée à près de 10 000 personnes.

La manifestation a également enregistré la présence de délégations venues de plusieurs localités, notamment Toulepleu, Bloléquin ainsi que de nombreux villages et communes de la région. Des danses traditionnelles, notamment le goloa et le pôhôgnrou, des prestations de balafon wê, des animations culturelles nocturnes, des spectacles d'artistes, une conférence publique ainsi qu'un concours culinaire ont animé les différentes journées du festival dans une atmosphère à la fois festive et fraternelle.

« Malgré des moyens modestes, nous sommes fiers de ce qui a été réalisé. Le Dion-Gôh 2026 a été une réussite tant sur le plan culturel que populaire », s'est réjoui Gnaé Gastien, dressant un bilan qu'il a jugé très satisfaisant de cette édition.

Le Golouai, le masque "Gla' au féminin sans statuette

Le golouai est la version féminine du « gla », le masque masculin wê. Contrairement à ce dernier, il ne porte aucune statuette. Il est revêtu d'une parure de kaolin qui masque son identité. Quant au pôhôgron, considéré comme un « cordon-bleu », il distingue les femmes particulièrement méritantes.

Les pôhôgnrou, pluriel de pôhôgron, sont des femmes capables d'organiser de grandes cérémonies grâce à leur travail, leur dynamisme et la bonne gestion des ressources dont elles disposent. Elles obtiennent généralement de bonnes récoltes et contribuent de manière significative à la prospérité de leurs familles. Ce statut prestigieux n'est toutefois pas accordé à tout le monde.

Le Dion-Gôh, une tradition héritée du monde agricole

Le commissaire général du festival, Gnaé Gastien, a rappelé l'origine et la signification profonde du Dion-Gôh. Selon lui, cette célébration trouve ses racines dans les activités agricoles du peuple wê.

Il a expliqué que « Dion » désigne la récolte annuelle issue des travaux champêtres, conservée dans les greniers pour assurer la subsistance des familles jusqu'à la prochaine saison. Quant au terme « Gôh », il renvoie à la réjouissance qui suit les récoltes, période durant laquelle les familles se retrouvent pour célébrer les fruits de leur labeur.

Pour le commissaire général, la pérennisation de cette fête vise avant tout à transmettre cet héritage culturel aux générations futures.

Gnaé Gastien : « Le Festival Dion-Gôh contribue à la valorisation du patrimoine culturel Wê »

Qu'est-ce que le Dion-Gôh ?

Le Dion-Gôh représente la récolte obtenue après les travaux champêtres en pays Wê. C'est, en quelque sorte, la récolte annuelle que l'on stocke dans le grenier afin de nourrir la famille jusqu'à la prochaine saison. Le mot « Gôh » signifie la fête, la réjouissance. Après les travaux agricoles et la récolte, une période de repos s'installe, durant laquelle les familles se retrouvent pour célébrer. C'est cette période qui donne lieu aux festivités appelées «Dion-Gôh».

Vous êtes à la sixième édition du festival. Quel bilan faites-vous depuis la première édition ?

Au départ, certaines personnes ne croyaient pas en cette initiative. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un projet éphémère qui ne durerait pas dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes heureux du chemin parcouru. Pour nous, il est essentiel de préserver nos traditions. De nos jours, les jeunes reviennent de moins en moins au village et s'éloignent progressivement de leur patrimoine culturel.

Nous avons donc décidé de valoriser cet héritage afin de le transmettre aux générations futures. Même si nos aînés ne sont plus aussi actifs qu'avant, nous devons assurer la relève. Ce n'est pas facile, car le festival repose essentiellement sur les contributions de personnes de bonne volonté et de salariés qui nous soutiennent. Mais nous avançons progressivement et gardons confiance en l'avenir.

Quelles sont les articulations de cette sixième édition ?

Le festival se déroule sur quatre jours. Après la cérémonie d'ouverture, plusieurs activités sont proposées : des prestations du Goloa, des danses traditionnelles ainsi que diverses animations culturelles. Chaque soir, le public a droit à des spectacles folkloriques, à des contes traditionnels et à des prestations d'artistes invités. Une conférence est également prévue avant la clôture du festival, qui interviendra le samedi.

Pour les personnes qui ne connaissent pas cette tradition, qu'est-ce que le Goloa ?

Le Goloa est une institution traditionnelle exclusivement réservée aux femmes. Dans la société Wê, il existe différentes catégories sociales traditionnelles. D'une certaine manière, le Goloa peut être considéré comme l'équivalent féminin du masque, avec toutefois une différence importante : contrairement aux masques traditionnels, les femmes qui incarnent le Goloa ont le visage découvert et participent activement à la vie communautaire.

C'est pourquoi nous avons tenu à intégrer cet aspect dans le festival. Chacun peut participer aux activités liées au Goloa, fréquenter son espace et partager les repas qui y sont préparés. Le Goloa constitue un espace qui rassemble tout le monde, sans distinction.

Nous avons vu les « Pôhôgnrou ». Qui sont-elles ?

Les Pôhôgnrou, que l'on appelle parfois « cordons bleus », sont des femmes particulièrement méritantes. Il s'agit de femmes capables d'organiser de grandes cérémonies grâce à leur travail, à leur dynamisme et à leur bonne gestion des ressources dont elles disposent. Elles obtiennent généralement de bonnes récoltes et contribuent fortement à la prospérité de leurs familles. Ce statut n'est pas accordé à tout le monde : il se mérite. C'est une reconnaissance sociale qui récompense le courage, la générosité et le sens de l'organisation.

Leur valorisation fait-elle partie des objectifs du festival ?

Absolument. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la conservation et la gestion des récoltes. Elles participent activement à la vie économique et sociale de la communauté. À travers le festival, nous souhaitons mettre en lumière leur contribution et leur rendre hommage pour le rôle déterminant qu'elles jouent dans la préservation de nos traditions.

Après l'ouverture, êtes-vous satisfait de la mobilisation ?

Oui. C'est déjà un véritable succès. La présence du représentant de l'État, en l'occurrence le préfet, est un grand honneur pour nous. Dans de nombreux festivals, on ne voit pas forcément les autorités s'impliquer de cette manière. Le préfet nous accompagne, nous conseille et nous encourage à améliorer constamment l'organisation de l'événement. Son soutien nous motive davantage à faire progresser ce festival d'année en année.

Comment le festival est-il organisé ?

Il est organisé de façon tournante dans les villages du canton. Après Guéya l'année dernière, cette sixième édition se tient à Zéaglo. L'année prochaine, elle se poursuivra dans les autres villages du canton, notamment à Beoué, Douandrou et Pohan, en 2027. Toutefois, nous réfléchissons déjà à l'avenir du festival. À terme, nous aimerions en faire un véritable événement touristique d'envergure, avec un site permanent qui deviendrait une référence culturelle pour l'ensemble du pays Wê. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les autorités, les populations, tous les partenaires et les festivaliers qui nous accompagnent. Grâce à eux, le Festival Dion-Gôh continue de grandir et de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel Wê.