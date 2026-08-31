Cote d'Ivoire: Littérature/Les choix du coeur - Fabrice Brou Gnana propose une thérapie nommée Line

Fabrice Brou Gnana, docteur en linguistique anglaise évoluant dans le domaine de la diplomatie, explore, pour son deuxième ouvrage, les différents sentiments de l'amour. L'oeuvre a été dédicacée le samedi 29 août 2026, à la librairie carrefour d'Abidjan-Cocody. Intitulé « Les choix du coeur : une thérapie nommée Line », ce roman de 240 pages, nourri à la fois d'expériences personnelles et de récits inspirés du vécu comprend sept chapitres et transmet deux messages principaux : l'importance de l'assertivité et celle de la connaissance de soi.

Le roman aborde également la gestion des relations humaines et les questions éducatives. Publiée aux Éditions Zénith, l'oeuvre raconte une histoire d'amour impossible, contrariée par le temps, les circonstances et les choix de vie de ses deux personnages principaux, Eudes et Line.

Entre les lignes, l'auteur relate la rencontre d'Eudes et de Line au lycée, où la jeune femme vient bouleverser les certitudes du jeune homme. Entre eux, naît une relation intense, mais bientôt traversée par les hésitations, les silences et les occasions manquées. Au fil des années, leurs chemins se séparent, au gré de leurs choix personnels, mais aussi sous le poids des contraintes sociales. En quête d'une existence stable et conforme à ses aspirations, Eudes épouse Claire, son amour des années universitaires.

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Line, quant à elle, voit son parcours fragilisé par un passé douloureux. Pourtant, ni le temps ni les épreuves ne parviennent à effacer l'attachement qui les unit. Eudes finit par comprendre qu'il n'a, en réalité, jamais cessé d'aimer Line. Les deux anciens amants envisagent alors une relation secrète, prise entre le désir, les regrets et la persistance d'un amour demeuré inachevé. À travers cette intrigue sentimentale, l'auteur interroge les ressorts intimes de l'attachement, les blessures du passé et les choix qui façonnent une existence.

La biographie

Fabrice Brou Gnana est titulaire d'un doctorat en linguistique anglaise de l'Université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Diplômé du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc), il est également instructeur en langues et cultures et consultant en leadership organisationnel. Il a exercé comme professeur de lycée et inspecteur principal au ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire.