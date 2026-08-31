Nigeria: L'Évêque de Kontagora demande un renforcement des mesures de sécurité dans les lieux de culte

Abuja — « Protégeons les mosquées contre les attaques djihadistes ». Tel est l'appel lancé par Mgr Bulus Yohanna, Évêque de Kontagora et président de la CAN (Christian Association of Nigeria) dans l'État du Niger, l'un des 36 États de la Fédération, situé dans le centre-nord du Nigeria.

« Pour nous, une attaque contre tout lieu de culte, quelle que soit la religion, est une atteinte au caractère sacré des lieux de culte et une menace pour l'ensemble de la communauté », a déclaré Mgr Yohanna dans l'homélie de la messe célébrée dimanche 30 août dans la cathédrale catholique Saint-Michel, à Kontagora.

Évoquant les récentes attaques contre les communautés musulmanes locales, Mgr Yohanna a souligné : « L'ensemble de l'émirat de Borgu, qui comprend les zones d'administration locale d'Agwara et de Borgu, a besoin d'une présence forte et permanente des forces de sécurité, afin que les habitants des communautés rurales puissent vivre sans craindre d'être enlevés ».

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L'appel de l'Évêque de Kontagora fait suite à une attaque coordonnée contre cinq communautés de la zone d'administration locale de Borgu, survenue le 21 août, au cours de laquelle des hommes armés ont fait irruption dans des mosquées pendant la prière du vendredi, enlevant des centaines de fidèles musulmans. Les communautés touchées sont Dekara, Kpenya, Sabon Gida, Maciyan Gyada et Gidan Zana.

La Christian Association of Nigeria (CAN), dont Mgr Yohanna est président de la section de l'État du Niger, est la principale organisation regroupant les confessions chrétiennes présentes au Nigeria. L'Église catholique y est représentée par la Conférence épiscopale nigériane.

La semaine dernière, les Évêques nigérians avaient fermement condamné les attaques aveugles contre les communautés du pays, quelle que soit leur appartenance religieuse, et demandé aux autorités de tout mettre en œuvre pour protéger la population;