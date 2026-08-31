Soudan: Le Président du CST fait un appel téléphonique avec le Président rwandais

31 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, s'est entretenu par téléphone avec le président rwandais Paul Kagame.

Les deux dirigeants ont examiné la situation au Soudan après la rébellion des Forces de soutien rapide (FSR), ainsi que les positions de certains pays et organisations régionales à l'égard de la guerre.

Al-Burhan a souligné l'importance de la solidarité africaine face aux rébellions et aux guerres par procuration sur le continent, afin de mettre fin à ce phénomène et d'en prévenir la répétition dans d'autres pays.

Il a également souligné l'importance de tirer parti de l'expérience et de la sagesse du président Kagame et du Rwanda, qui ont traversé de graves épreuves, notamment le génocide et des crimes contre l'humanité, qu'il a comparés aux crimes attribués aux FSR dans leur guerre contre le peuple soudanais.

De son côté, Paul Kagame a réaffirmé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement soudanais, souhaitant au Soudan une stabilité durable et le renforcement des relations de coopération et de fraternité entre les deux pays.

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