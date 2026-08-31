Soudan: Le Premier ministre rencontre le gouverneur de la région du Darfour

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris a rencontré dimanche à Khartoum le gouverneur de la région du Darfour, Mini Arko Minawi.

Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation et les défis auxquels le Soudan est confronté, ainsi que sur la situation humanitaire dans le pays, en particulier au Darfour, et les réactions internationales à cet égard. Les efforts déployés par l'État pour parvenir à la paix et à la stabilité ont également été évoqués.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coordination entre les différentes institutions de l'État, dans un esprit de coopération et d'action commune, afin de faire face aux défis économiques et sécuritaires.