Cameroun: Yaoundé-Bertoua - Un bus bloqué, des familles livrées à elles-mêmes

Un bus Touristique Express est immobilisé depuis 2h du matin près d'Ayos. Passagers sans eau ni nourriture, chauffeur disparu. La compagnie s'expliquera-t-elle ?

« Nous sommes ici garés et abandonnés par le chauffeur de Touristique et son convoyeur en pleine brousse depuis 2h du matin peu après Ayos. Nous n'avons reçu aucune explication. » témoignage d'un passager, LIBRE OPINION.

Partis de Yaoundé à 21 heures à destination de Bertoua, ils devaient arriver au petit matin. Au lieu de cela, des dizaines de passagers femmes, hommes, enfants se retrouvent immobilisés en pleine nuit, quelque part après Ayos, sans eau, sans nourriture, sans nouvelle de leur chauffeur.

C'est un passager, visiblement inquiet, qui raconte l'impensable : « Nous sommes ici garés et abandonnés par le chauffeur de Touristique et son convoyeur en pleine brousse depuis 2h du matin peu après Ayos. Nous n'avons reçu aucune explication ».

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Le véhicule de Touristique Express s'est immobilisé dans la nuit du 30 août 2026. Depuis, plus rien. Pas de message, pas d'assistance, pas de secours. Juste le silence de la brousse et l'angoisse qui monte à bord.

Une panne ? Un problème mécanique ? Une difficulté sur la route ? Pour l'instant, personne ne sait. Et surtout, personne ne leur a dit.

Une nuit d'angoisse sur l'axe Yaoundé-Bertoua

L'axe Yaoundé-Bertoua, via la route nationale n°10, est l'une des artères les plus empruntées du Cameroun. Il relie la capitale politique à l'Est du pays, mais aussi, au-delà, à des pays voisins comme le Tchad et la République centrafricaine. C'est une route stratégique, économique, vitale.

C'est aussi, hélas, une route dangereuse. Étroite, sinueuse, souvent dégradée, elle est le théâtre régulier d'accidents graves. En juillet 2026, un triple accident impliquant des camions avait paralysé la circulation pendant plus de 48 heures, laissant des milliers de voyageurs bloqués. En avril 2025, un bus de Touristique Express avait fait une sortie de piste à Ayos.

Cette fois, c'est un bus de la même compagnie qui s'est immobilisé, et ce sont ses passagers qui paient le prix fort.

« 2h du matin, et toujours aucune explication »

Le témoignage est glaçant de simplicité. Le bus est parti de Yaoundé à 21 heures, comme prévu. Quelques heures plus tard, peu après Ayos, il s'arrête. Le chauffeur et son convoyeur descendent, s'éloignent, et ne reviennent pas.

Depuis 2h du matin, les passagers des femmes, des hommes, des enfants sont toujours à bord. Sans nourriture. Sans eau. Sans explication.

« Nous n'avons reçu aucune explication » , témoigne un passager. Aucune information sur la durée de l'immobilisation, aucune perspective de secours, aucune prise en charge. Rien.

Dans la nuit noire de la brousse camerounaise, loin des agglomérations, l'angoisse est palpable. Les téléphones portables s'épuisent. Les réserves d'eau s'amenuisent. Les enfants commencent à pleurer.

Touristique Express : un leader du transport interurbain

Fondée en 1999, Touristique Express S.A est considérée comme le plus grand opérateur de transport interurbain du Cameroun. Avec un réseau de 22 gares, une flotte d'environ 300 bus et un trafic de plus de 2 millions de passagers par an, la compagnie est un acteur incontournable du paysage des transports camerounais.

Récemment, Touristique Express a même renforcé sa flotte avec 18 nouveaux bus de dernière génération, acquis grâce à un financement de 1,3 milliard de FCFA de BGFI. Des bus climatisés, équipés de prises USB, censés améliorer le confort et la sécurité des passagers.

Mais ce soir-là, sur la route de Bertoua, ces promesses de confort et de sécurité semblent bien lointaines.

Un passager ne devrait jamais avoir le sentiment d'être abandonné

Un incident peut arriver à n'importe quelle compagnie. Une panne mécanique, un problème technique, une route impraticable les aléas du transport existent partout dans le monde.

Mais ce qui distingue une entreprise sérieuse d'une entreprise négligente, c'est la manière dont elle gère l'incident.

Le passager, lui, ne devrait jamais avoir le sentiment d'être abandonné et livré à lui-même.

Un message, d'abord. Une explication, ensuite. Une prise en charge, enfin. De l'eau, de la nourriture, une solution de remplacement, un numéro d'urgence à contacter. Ce sont des gestes simples, mais ils font toute la différence entre une panne banale et un traumatisme.

À ce jour, Touristique Express n'a pas communiqué sur cet incident. La compagnie n'a pas donné sa version des faits. Les passagers, eux, attendent toujours.

Touristique Express interpellée

Cette situation mérite des explications et, surtout, une prise en charge rapide des personnes concernées.

Touristique Express est interpellée, non pas pour être condamnée, mais pour expliquer ce qui s'est passé et rassurer les passagers. Parce qu'au bout du compte, derrière chaque billet, il y a une personne, une famille, un enfant... et une confiance.

La confiance est le fondement du transport de personnes. On monte dans un bus parce qu'on fait confiance à la compagnie pour nous mener à bon port, en sécurité, dans des conditions acceptables. Quand cette confiance est trahie ne serait-ce que par un silence elle est longue à se reconstruire.

Le ministre des Transports peut-il intervenir ?

Le ministre des Transports, Ernest Massena Ngalle Bibehe, a déjà eu à sanctionner Touristique Express par le passé. En 2023, à la suite d'accidents mortels ayant causé la mort de plus de 15 personnes, la compagnie avait été suspendue.

La question se pose : ce nouvel incident, même s'il n'a pas fait de victimes, témoigne-t-il d'une négligence récurrente dans la gestion des passagers ? Le régulateur doit-il rappeler aux transporteurs leurs obligations en matière de service et de sécurité ?

Le gouvernement camerounais travaille actuellement à la création d'une Agence de régulation des Transports Terrestres (ARTT), dont la mission sera de réguler le transport routier. Un investissement initial de 260 millions de FCFA est prévu. Cet incident montre, s'il en était besoin, que la régulation du secteur est plus que jamais nécessaire.

En attendant, les passagers attendent

Alors que ces lignes sont écrites, les passagers du bus Touristique Express sont toujours bloqués quelque part après Ayos. Sans eau, sans nourriture, sans nouvelles.

Leur seul espoir : que cet article contribue à alerter les autorités et la compagnie, et que des secours arrivent enfin.

Parce qu'une panne, ça s'explique. L'abandon, jamais.