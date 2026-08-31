Cameroun: Soutien à la rentrée scolaire - Des cahiers et des ordinateurs distribués à la pelle à Bafoussam

Le bienfaiteur Idriss Confiance Mbé invite les jeunes à faire montre d'émulation dans l'action et de sagesse dans les comportements pour réinventer leur avenir...

« Investir sur un jeune, c'est investir pour l'avenir. » Cette formule tient à coeur Idriss Confiance Mbé, fils de l'ancien député Joseph Confiance Fongang, inspecteur des régies financières, chef d'entreprise originaire du département de la Mifi et chevalier de l'Ordre de la Valeur. Et quelle démonstration significative le vendredi 21 août 2026 ?

17 heures vient de passer... L'esplanade des services du gouverneur de la région de l'Ouest à Bafoussam est prise d'assaut par une foule bigarrée. Jeunes, femmes et enfants se bousculent. Chacun veut obtenir un paquet de cahiers. Les forces de police sont débordées. Il est difficile de mettre de l'ordre et de contenir les masses. Alignées, ces personnes défilent devant un véhicule de la police et reçoivent, à tour de rôle, des paquets de cahiers. Pour soutenir ces jeunes en cette veille de rentrée scolaire et professionnelle, plus de 5 000 kits scolaires ont été distribués et des équipements informatiques offerts à plusieurs établissements scolaires du département de la Mifi.

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Au fur et à mesure que des minutes passent, le rang ne fait que s'allonger et les provisions en cahiers ne s'épuisent point. Les fines gouttes de pluies qui se déversent ne découragent point les protagonistes de cette scène de générosité initiée et soutenue par Idriss Confiance Mbé en partenariat avec l'Association pour la promotion de la communication(Aspco) conduite par Orlus Fosso.

A quelques mètres de ce tintamarre et à l'abri de cette fine pluie, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine prend la parole pour saluer l'élan de générosité d'Idriss Confiance Mbé. Car, grâce à lui, à Bafoussam, plus de 1000 jeunes ont reçu gratuitement six semaines de formation aux métiers du digital (Marketing digital, infographie, bureautique, création de contenus, entrepreneuriat numérique...). Les 20 meilleurs de la formation repartent avec un ordinateur portable, la prise en charge de leur formation professionnelle à hauteur de 400 000 FCFA par an, ainsi qu'une perspective d'insertion professionnelle dans les entreprises du promoteur.

La leçon du proviseur Michel Ngueti

En rappel, le Cameroun a franchi une étape décisive dans son chemin vers l'industrialisation grâce à Idriss Confiance Mbé . À Meyo, en périphérie de Yaoundé, la société sino-camerounaise YICHENG Pharmaceutical Group Fabrication Co., LTD met en place une usine pharmaceutique ultramoderne, un projet stratégique qui ambitionne de transformer non seulement le système de santé national, mais aussi l'économie sous-régionale. Le 19 juin 2025, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Chief Dr. Joseph Dion Ngute, a reçu en audience le Directeur Général de YICHENG Pharmaceutical Group, accompagné de son équipe dirigeante.

Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre du dialogue public-privé pour soutenir les projets structurants du pays. Une démarche séduisante qui pousse les jeunes du département de la Mifi à suivre l'exemple d'Idriss Confiance Mbé qui cite Michel Ngueti, proviseur du lycée bilingue de Bafoussam, de regretté mémoire, comme sa point de référence en matière d'émulation dans l'action et sagesse dans les comportements.