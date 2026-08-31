Cameroun: Atanga Nji ne lâchera rien - Kamto prévenu

Paul Atanga Nji refuse de reconnaître Maurice Kamto à la tête du MRC. Le leader de l'opposition camerounaise est-il en train d'être éliminé du jeu politique ?

« Atanga Nji ne manquera pas de saisir le moindre prétexte pour l'exclure, sans le moindre état d'âme et sans que cela ait une incidence, en dehors des pleurs. » Dieudonné Essomba, analyste politique.

Le 19 août 2026, Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale (MINAT), adressait une lettre à un ancien cadre du MRC pour lui signifier que son ministère ne « prendrait pas acte » de la convention extraordinaire du 21 décembre 2025 ayant réélu Maurice Kamto à la présidence du parti. En clair : l'administration camerounaise ne reconnaît plus le principal opposant au pouvoir comme président légitime de sa propre formation politique.

Huit mois après les faits. Une lettre tardive, juridiquement contestable, mais politiquement ravageuse.

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Invité de l'émission Club d'Élites sur Vision4 ce dimanche 30 août 2026, l'économiste et analyste politique Dieudonné Essomba a lancé un avertissement qui glace : « Maurice Kamto ne doit pas donner de prétextes. Parce qu'Atanga Nji ne manquera pas de saisir le moindre prétexte pour l'exclure, sans le moindre état d'âme et sans que cela ait une incidence, en dehors des pleurs ».

Et ce n'est pas tout. Selon Essomba, la logique est implacable : « Atanga Nji ne laissera aucune possibilité à Maurice Kamto. Et même après Atanga Nji, il y aura quelqu'un de plus dur. » Une prédiction qui dessine le scénario d'une élimination programmée, par étapes, par usure. L'opposant camerounais est-il en train de payer le prix de sa persistance ?

Le bras de fer qui ne faiblit pas

Depuis plusieurs jours, une guerre épistolaire oppose Paul Atanga Nji et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Tout part d'une correspondance du MINAT, datée du 19 août 2026, adressée à Joseph Thierry Okala Ebode, ancien membre du directoire du MRC désormais exclu du parti pour « haute trahison ».

Dans cette lettre, le ministre écrit qu'il n'a « pas jugé opportun de prendre acte des travaux » de la convention extraordinaire du 21 décembre 2025. Une décision qui s'appuie sur l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques.

Problème : le MRC est régi par la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 portant régime des partis politiques une loi distincte. Le parti l'a d'ailleurs rappelé dans sa réplique, déposée le 28 août 2026, en s'interrogeant : « Comment, d'ailleurs, une lettre de transmission de documents peut-elle devenir une requête ? »

La forclusion : l'arme juridique qui désarme le MINAT

Mais au-delà de la confusion juridique entretenue par le MINAT, un principe implacable pourrait rendre la manoeuvre caduque : la forclusion.

L'article 5 de la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 dispose que toute modification des textes ou des organes dirigeants d'un parti doit être transmise au MINAT. L'autorité ministérielle dispose alors d'un délai légal de trois mois pour formuler des observations ou contester la conformité des décisions prises. Passé ce délai, le silence de l'administration vaut acceptation tacite et définitive.

La convention extraordinaire du MRC ayant eu lieu le 21 décembre 2025, le MINAT disposait jusqu'au 21 mars 2026 pour soulever une objection légale. Le ministère ne s'étant pas prononcé dans cet intervalle, le principe de forclusion est applicable depuis mars 2026 soit près de cinq mois avant l'envoi de la lettre du 19 août.

En clair : sur le plan juridique, Maurice Kamto reste le président légal et légitime du MRC.

Un signal politique plus qu'une décision technique

Alors pourquoi cette lettre, si elle est juridiquement contestable ?

Parce qu'elle n'est pas une décision technique. C'est un signal politique.

En choisissant d'écouter un militant contestataire huit mois après la convention, en s'appuyant sur une loi qui ne régit pas les partis politiques, le MINAT envoie un message clair à Maurice Kamto et à ses soutiens : le pouvoir ne vous laissera pas tranquilles.

Ce bras de fer s'inscrit dans une séquence politique tendue. Maurice Kamto, dont la candidature à la présidentielle de 2025 sous la bannière du MANIDEM a été invalidée par les instances électorales, avait démissionné du MRC quelques semaines avant d'y revenir le 21 décembre 2025. Un parcours chaotique que l'administration semble vouloir exploiter.

Les prochaines échéances : 2026 ou 2027 ?

Les élections législatives et municipales approchent. Le refus du MINAT de reconnaître Maurice Kamto comme président du MRC menace directement la capacité du parti à présenter des listes.

Le 24 septembre 2026, le directoire du MRC et les contestataires sont convoqués à une audience judiciaire portant sur la régularité de la convention du 21 décembre. L'issue de cette procédure déterminera si Maurice Kamto peut légalement représenter le parti dans ses démarches futures.

Pour le MRC, il y va de sa capacité à se présenter comme une alternative crédible. Pour le pouvoir, cette affaire est un moyen de maintenir une pression constante sur une opposition qu'il fragmente depuis plusieurs années.

« Atanga Nji, et après, quelqu'un de plus dur »

C'est dans ce contexte que Dieudonné Essomba a livré son analyse glaçante sur le plateau de Club d'Élites.

« Atanga Nji ne laissera aucune possibilité à Maurice Kamto. Et même après Atanga Nji, il y aura quelqu'un de plus dur », a-t-il déclaré. Une phrase qui résume une stratégie d'usure : l'opposant ne sera pas éliminé d'un seul coup, mais progressivement, par accumulation d'obstacles, de refus, de contestations.

« Qu'il laisse les militants du MRC participer dignement aux élections » , a-t-il ajouté, comme pour appeler à une trêve tout en sachant qu'elle est improbable.

« Ne pas donner de prétextes »

Le conseil d'Essomba à Maurice Kamto est d'une lucidité presque cruelle : « Maurice Kamto ne doit pas donner de prétextes ».

Derrière cet avertissement, une réalité politique : dans un système où le MINAT dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière d'enregistrement des partis, la moindre erreur procédurale, la moindre faille peut être exploitée.

Le MRC, de son côté, soutient que son fonctionnement est exclusivement régi par la loi portant régime des partis politiques et accuse le gouvernement d'ingérence dans ses affaires internes. Une position juridiquement solide, mais politiquement fragile face à un adversaire qui maîtrise les rouages de l'administration.

Le parallèle qui tue

La question que personne ne pose ouvertement, mais que tout le monde murmure : pourquoi la même loi n'a-t-elle pas servi contre le RDPC ?

En mars 2025, un militant du parti au pouvoir a saisi la justice pour contester la légitimité de Paul Biya à la tête du RDPC. Le MINAT n'a pas bougé. Ce parallèle troublant révèle ce que beaucoup soupçonnent : deux poids, deux mesures.

Le régime a-t-il vraiment peur de l'opposition au point de tordre le droit pour l'éliminer ? La question est désormais sur toutes les lèvres.