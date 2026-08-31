Afrique: Ajay Gunness à Cape Town pour penser les infrastructures de demain

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a participé à la sixième édition du Sustainable Infrastructure Development Symposium South Africa (SIDSSA) 2026, qui s'est tenue du 23 au 25 août à Cape Town, en Afrique du Sud. Placé sous le thème Shaping the Future of Municipal Infrastructure, le symposium a réuni responsables politiques, experts, investisseurs et acteurs du secteur autour des défis liés aux infrastructures municipales.

Les échanges ont notamment porté sur l'eau, l'assainissement, l'énergie, les transports et les services publics, avec un accent particulier sur la résilience face au changement climatique, la transformation numérique et le financement des grands projets. La récente catastrophe survenue dans la région de l'Himalaya, entre le Népal et le Tibet, donne une résonance particulière à ces discussions.

L'effondrement de glace et de roches a provoqué d'importants dégâts aux routes, ponts et autres infrastructures. Un rappel brutal de la nécessité de concevoir des ouvrages capables de résister à des événements naturels extrêmes. Pour Maurice, la participation d'Ajay Gunness à ce forum revêt un intérêt particulier. En tant qu'État insulaire exposé aux effets du changement climatique, le pays doit désormais intégrer davantage la résilience et l'anticipation des risques dans ses projets d'infrastructure.

Le SIDSSA a également permis à Maurice d'échanger avec des partenaires africains et internationaux sur les moyens de financer, moderniser et rendre plus durables les infrastructures. Un enjeu important alors que le pays poursuit la modernisation de ses réseaux routiers, hydrauliques, énergétiques et de transport. Au-delà des discussions techniques, le message du symposium est clair : les infrastructures de demain devront être conçues pour répondre aux besoins des populations, mais aussi pour résister aux crises de demain.

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