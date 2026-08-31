Ile Maurice: La Financial Crimes Commission enquête sur ses enquêteurs

La découverte d'un document officiel de la Financial Crimes Commission (FCC) sur le téléphone d'un individu ciblé dans une enquête pour blanchiment d'argent (lié au trafic de drogue) provoque une onde de choc au sein de l'institution. La Commission a dès samedi ouvert une enquête afin de déterminer comment ce document, considéré comme confidentiel, avait pu se retrouver en possession d'un suspect.

Face à la gravité des soupçons, plusieurs ordinateurs portables utilisés par des enquêteurs ont été récupérés pour être soumis à des analyses informatiques spécialisées. Ces examens devront établir si des informations sensibles ont été consultées, copiées ou transmises à des personnes extérieures à la FCC.

Cette enquête remet en lumière les dispositions de l'article 161 de la Financial Crimes Commission Act 2023, qui régit la confidentialité au sein de l'institution. Cet article impose au directeur général, aux commissaires, aux officiers et aux membres des différents comités de la FCC de prêter un serment de confidentialité. La loi leur interdit de divulguer toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que l'identité des informateurs ou l'origine des renseignements transmis à la Commission.

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La principale question est désormais de savoir si les investigations permettront d'identifier l'origine exacte de la fuite. Si l'enquête démontre qu'un ou plusieurs officiers ont transmis des renseignements confidentiels à un suspect ou à des individus liés au narcotrafic, ils pourraient faire face à la fois à des sanctions disciplinaires internes et à des poursuites pénales. Pour l'heure, aucune accusation n'a été formellement retenue et l'enquête suit son cours. Mais la présence d'un document officiel de la FCC sur l'appareil d'un trafiquant présumé soulève déjà de nombreuses interrogations sur la sécurité des informations sensibles détenues par l'organisme.