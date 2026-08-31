Ile Maurice: Football - Le tournoi n'aura pas lieu au pays

31 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Benoît Thomas

Le tournoi de la COSAFA U20 ne se jouera pas à Maurice. Initialement prévu sur le sol mauricien, l'événement a été annulé par l'instance organisatrice, à savoir la COSAFA. Cette décision découle de contraintes financières majeures, provoquées par une hausse importante des tarifs hôteliers locaux requis pour l'hébergement des délégations et des sélections participantes.

Face à cette situation, la COSAFA a officiellement réattribué l'organisation du tournoi au Mozambique. Cette compétition conserve son enjeu réglementaire majeur, puisqu'elle fait office de phase qualificative de la zone australe pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U20.

Au total, 12 équipes devaient prendre part à cette édition. Le format initial prévoyait une répartition stricte de 4 équipes par phase de groupe, réparties dans les groupes A, B et C. Pour se hisser dans le dernier carré, le système de compétition stipulait que seuls les premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième de l'ensemble des trois poules décrocheraient leur billet pour les demi-finales.

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Pour la sélection mauricienne, qui figurait dans le groupe A en compagnie du Mozambique, de la Namibie et des Seychelles, ce changement de lieu génère une attente logistique. À ce jour, aucune confirmation officielle n'a été communiquée concernant le déplacement de l'équipe nationale au Mozambique pour participer à l'épreuve.

Sur le plan technique, la préparation se poursuit. La présélection U20 de Maurice a été établie et suit un programme d'entraînements à un rythme régulier. Le groupe évolue sous la direction du sélectionneur national Sarjoo Gowreesunkur. L'encadrement technique maintient la prépara- tion des joueurs dans l'attente d'une décision finale des autorités sportives, notamment la Mauritius Football Association, concernant la participation effective à la compétition.

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