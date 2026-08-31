Ile Maurice: Une image truquée de la gouverneure utilisée dans une arnaque à l'investissement

Une nouvelle escroquerie financière circule sur les réseaux sociaux, cette fois en s'appuyant sur une image truquée de la gouverneure de la Banque de Maurice (BoM), Priscilla Muthoora Thakoor. L'institution a réagi le vendredi 28 août en publiant un avis de mise en garde destiné au grand public.

Selon les précisions apportées par la BoM, la publication frauduleuse mêle une photo générée par intelligence artificielle représentant Priscilla Muthoora Thakoor à celle d'une personnalité du monde des affaires. L'objectif : donner une apparence de crédibilité à un prétendu programme d'investissement et pousser les internautes à y placer leur argent. La Banque centrale précise que ce schéma n'a aucun lien avec elle ni avec les banques commerciales opérant sur le territoire, dont les noms ont également été détournés sans autorisation pour renforcer l'illusion de légitimité.

Face à cette manipulation visuelle, la BoM appelle la population à ne procéder à aucun versement dans le cadre de ce montage. Elle recommande à toute personne qui estime avoir déjà été victime de ce type de fraude de s'adresser sans délai à la police. Elle invite également quiconque repère une publication suspecte du même genre à la lui signaler directement, afin de faciliter le suivi de ce type de contenus sur les plateformes sociales.

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Vérifier avant d'agir

Cet épisode illustre une tendance déjà observée par le passé : les techniques de manipulation d'image, de plus en plus sophistiquées, permettent aux escrocs de donner un vernis d'autorité à des sollicitations financières qui n'ont, en réalité, jamais été validées par aucune institution officielle.