Ile Maurice: Phoenix Central obtient la certification LEED Gold

L'immeuble commercial, actif phare du portefeuille de Currimjee Real Estate, devient certifié LEED Gold par l'U.S. Green Building Council, une distinction obtenue sans reconstruction du bâtiment.

Phoenix Central, actif phare du portefeuille de Currimjee Real Estate, a obtenu la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Gold, décernée par l'U.S. Green Building Council (USGBC). Selon Currimjee Real Estate, cette distinction démontre qu'un immeuble existant peut atteindre des standards environnementaux internationaux sans démolition ni reconstruction complète -- un enjeu que le groupe présente comme central dans un contexte où les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et l'efficacité opérationnelle sont de plus en plus déterminants pour le secteur immobilier.

La démarche de certification a été menée avec l'accompagnement de KYA Engineers Ltd, cabinet de conseil en ingénierie et membre de l'USGBC. La certification LEED évalue les bâtiments selon plusieurs critères, notamment l'efficacité énergétique, la mobilité durable, la gestion des ressources, l'exploitation des bâtiments et le bien-être des occupants. Les projets peuvent atteindre quatre niveaux : Certified, Silver, Gold ou Platinum.

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Phoenix Central s'est distingué dans les catégories Énergie et Atmosphère, Localisation et Transport, ainsi que Matériaux et Ressources. Le bâtiment a enregistré son meilleur résultat dans la catégorie Localisation et Transport, avec un score de 93 %, récompensant sa connectivité, son accessibilité et sa proximité avec les infrastructures de mobilité.

Cette démarche a nécessité un investissement de Rs 100 millions, consacré à l'amélioration environnementale et opérationnelle du bâtiment, dont bénéficient les 21 entreprises et plus de 700 occupants de l'immeuble. Parmi les bénéfices cités par le groupe figurent une meilleure qualité de l'air intérieur, un confort accru des occupants, une optimisation des coûts d'exploitation et une amélioration de la performance globale du bâtiment.

Le Chief Executive Officer de Currimjee Real Estate, Sanjiv Mihdidin, a commenté cette certification. «Obtenir une certification LEED Gold pour un actif commercial existant représente un processus particulièrement exigeant. Contrairement aux nouveaux développements conçus dès l'origine selon des standards environnementaux, les actifs existants doivent démontrer des performances mesurables, une excellence opérationnelle continue ainsi qu'une gestion environnementale rigoureuse dans un environnement pleinement opérationnel. Cette certification confirme aujourd'hui le positionnement de Phoenix Central comme une destination tournée vers l'avenir et démontre qu'il est possible d'accompagner la transition durable du parc immobilier existant sans repartir de zéro.»

Pour Currimjee Real Estate, cette certification s'inscrit dans une vision plus large du développement immobilier à Maurice, articulée autour de la durabilité, de la régénération urbaine, de l'innovation immobilière et de la création de valeur à long terme. Le groupe évoque notamment le quartier de l'Avenir, dans la Smart City de Moka, où le concept Store, Work and Sell est engagé dans une démarche de certification LEED et prévoit d'intégrer 10 000 m² de panneaux solaires. Ce projet bénéficiera de l'expertise de Currimjee Renewable Energies Ltd, entité du groupe spécialisée dans les énergies renouvelables.