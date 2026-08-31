Afrique: La Hindu Chamber of Commerce se mobilise et fait un appel aux dons

Maurice se joint à l'élan international de soutien au Népal, durement éprouvé par les récentes catastrophes naturelles. La Hindu Chamber of Commerce Mauritius a annoncé son soutien actif au peuple népalais dans le cadre d'une initiative conjointe avec la Nepal Chamber of Commerce visant à venir en aide aux populations touchées par les récents événements dramatiques survenus dans le pays.

Cette démarche s'inscrit dans un mouvement de solidarité internationale en faveur du Prime Minister Disaster Relief Fund, fonds mis en place par le gouvernement népalais pour coordonner les opérations de secours et accompagner les efforts de reconstruction dans les zones sinistrées. S'exprimant au nom de l'organisation, le vice-président de la Hindu Chamber of Commerce Mauritius, Ashvin Takoor, a tenu à souligner l'importance de ce geste de fraternité : «Dans les moments difficiles, la solidarité n'a pas de frontières. Le peuple népalais traverse une épreuve immense et il nous appartient, en tant que partenaires et amis de longue date, d'apporter notre contribution à ses côtés.»

Cette initiative conjointe entre la Hindu Chamber of Commerce Mauritius et la Nepal Chamber of Commerce vient renforcer des liens d'amitié et de coopération déjà établis entre les deux nations. À travers ce geste, la Hindu Chamber of Commerce Mauritius réaffirme son engagement en faveur de la solidarité internationale, rappelant que face à l'adversité, l'humanité doit primer sur toute frontière.