Ile Maurice: Les procédures d'enlèvement enclenchées pour les vingt lots concernés

L'opération visant à rétablir l'accès public au littoral entre dans une nouvelle phase. Les propriétaires des vingt lots identifiés à Pointe-d'Esny recevront mardi des avis d'enlèvement pour les structures installées sur le domaine public, a indiqué le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed. Les officiers du ministère du Logement et des terres enlèveront les structures.

Cette démarche fait suite au survey effectué par les officiers du ministère sur le terrain. Le 26 août dernier, les propriétaires concernés avaient déjà reçu des notices les informant des constats effectués et des mesures envisagées par les autorités. Le dossier remonte notamment à la visite du ministre à Pointe-d'Esny, le 13 août. Lors de cette visite, Shakeel Mohamed avait constaté la présence de différentes installations susceptibles d'entraver l'accès du public au littoral.

Des barrières, cordes, panneaux et autres structures avaient notamment été recensés. Selon les autorités, l'évolution naturelle du trait de côte, marquée par une accumulation de sable et une avancée du rivage à certains endroits, aurait conduit certains propriétaires à considérer que cette nouvelle portion de plage faisait désormais partie de leurs terrains. Une interprétation que le ministère conteste.

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Les avis d'enlèvement qui seront remis mardi constituent ainsi une nouvelle étape dans cette procédure. Le ministère entend faire respecter les limites du domaine public et préserver l'accès libre aux plages.

Après Pointe-d'Esny, le ministre compte poursuivre cette campagne d'inspection. Cette semaine, Shakeel Mohamed doit se rendre dans le Nord pour une nouvelle visite des plages. D'autres inspections sont également prévues par la suite, notamment dans l'Ouest.