Togo: « L'opposition veut-elle l'alternance sans passer par les urnes »

31 Août 2026
Togonews (Lomé)

C'est la question posée lundi par l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, qui pointe du doigt une contradiction jugée troublante au sein de l'opposition.

Pour le journal, certains opposants se livrent à un jeu dangereux : contester publiquement la légitimité de la Ve République et de ses institutions, tout en s'appuyant paradoxalement sur ce même cadre constitutionnel pour se faire élire député.

Une posture que Nouvelle Opinion qualifie de tentative de manipulation de l'opinion publique, s'interrogeant sur la cohérence d'un discours qui rejette les institutions issues du nouveau texte constitutionnel, tout en profitant pleinement des mécanismes électoraux qu'il met en place.

Reste une question de fond, que le journal laisse en suspens : l'opposition cherche-t-elle véritablement l'alternance démocratique par les urnes, ou privilégie-t-elle d'autres voies pour arriver à ses fins ?

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