Togo: La DGDN privilégie la mobilité

31 Août 2026
Togonews (Lomé)

Les autorités multiplient les initiatives pour permettre à la majorité de la population de disposer d'une carte nationale d'identité d'ici 2028.

Dans cette optique, la Direction générale de la documentation nationale (DGDN) déploie depuis un an des équipes mobiles lors des grands rassemblements publics.

Ce dispositif vise à faciliter les démarches d'obtention de la carte nationale d'identité et à réduire les délais de traitement.

La DGDN mobile est ainsi actuellement présente à la 14e Foire Adjafi, dédiée aux jeunes entrepreneurs à Lomé, où les visiteurs peuvent effectuer directement sur place l'ensemble des étapes de la procédure.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.