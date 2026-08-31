Gabon: 2e Arrondissement de Libreville - Plus de 600 personnes mobilisées pour la 'Marche de la Libération' conduite par Richard Obiang Ava

Le 2e arrondissement de la commune de Libreville a commémoré ce samedi 30 août 2026 la Fête de la Libération dans la ferveur et la mobilisation. A l'initiative du Maire Richard Obiang Ava, un parcours pédestre de plus de 40 km a réuni plus de 600 participants.

Un acte citoyen présenté comme un soutien au Chef de l'État et aux forces de défense et de sécurité.

40 km pour la paix et la dignité retrouvée

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Dès les premières heures, les populations du 2e arrondissement, encadrées par les chefs de quartier et les sages, ont pris d'assaut les rues pour cette "Marche de la Libération".

Au terme du parcours, le Maire Richard Obiang Ava a salué l'engagement des marcheurs. Pour lui, cette mobilisation est d'abord un témoignage de gratitude envers le Président de la République et "ses frères d'armes qui ont redonné le sourire et la dignité aux Gabonais".

"Nous marchons aujourd'hui pour dire merci. Merci pour la paix, merci pour la stabilité, merci pour la fierté retrouvée du Gabonais", a déclaré le premier magistrat de l'arrondissement.

Le sport, vecteur de paix et de cohésion

Au-delà de la portée patriotique, le Maire a donné une dimension sociale à l'événement.

"Le sport est un moment de liberté d'esprit. Ne dit-on pas un corps sain dans un esprit sain ? A travers cette marche, nous renforçons les liens d'amour, de fraternité et de paix entre les fils et filles du 2e arrondissement", a-t-il souligné.

Une manière pour l'édile de joindre l'utile à l'agréable : célébrer la nation tout en promouvant les valeurs de santé et de vivre-ensemble.

Les sages et chefs de quartier saluent l'initiative

La marche a vu la participation active des autorités coutumières de l'arrondissement, cher à jean eyeghe ndong notable de l'arrondissement, d'omar Bongo ancien premier ministre

Ces derniers n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont félicité le Président du Conseil Municipal du 2e arrondissement pour cette initiative qui, selon eux, "rapproche les élus des populations et entretient la mémoire collective".

Sous un soleil de plomb, Gabonais et Gabonaises ont donc marché ensemble. Plus qu'une commémoration, le 30 août 2026 dans le 2e arrondissement restera comme un moment de communion et de renouvellement du pacte républicain.