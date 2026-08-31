Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - Le nouveau pont Kaluebo sécurise le trafic sur la RN1 et facilite les échanges avec le Kasaï

Le nouveau pont Kaluebo, sur la Route nationale N°1 (RN1), améliore les conditions de circulation entre le Kasaï et le Kasaï-Central. Des sources concordantes rapportent que sa mise en service met fin aux difficultés liées à l'état de délabrement de l'ancien ouvrage, qui exposait les usagers à des risques lors de la traversée.

L'ouverture du pont à la circulation il y a quelques jours, est intervenue avant son inauguration officielle, sur décision du gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi. Cette mesure visait notamment à réduire les risques d'accidents liés à l'ancien ouvrage.

Les transporteurs et les voyageurs saluent cette évolution. Willy Mulumba, chauffeur de poids lourd rencontré au parking de Tshikapa à Kananga, témoigne :

« Auparavant, nous étions obligés de faire descendre les passagers avant de traverser le pont. Mais désormais, nous pouvons traverser le pont avec eux à bord. »

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Un impact attendu sur les échanges commerciaux

Au-delà de la sécurité, le nouveau pont devrait faciliter l'acheminement des marchandises entre les deux provinces. Les opérateurs économiques espèrent notamment une réduction des retards et des pertes liés aux difficultés de circulation sur cet axe.

Jean-Pierre Kamuabu, vice-président de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo (FENAPEC) au Kasaï-Central, salue cette évolution :

« C'est une bonne chose pour nous. Nos marchandises vont pouvoir circuler plus facilement entre les deux provinces. »

L' autorité provinciale appelle toutefois les conducteurs à respecter les limitations de tonnage afin de préserver le nouvel ouvrage et d'en assurer la durabilité.