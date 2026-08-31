Congo-Kinshasa: La rentrée scolaire sous surveillance face à l'épidémie d'Ebola en Ituri

La rentrée scolaire 2026-2027 prévue mardi 1er septembre, se déroule en Ituri dans un contexte marqué par la persistance de l'épidémie d'Ebola. Alors que certaines zones restent particulièrement exposées, les autorités scolaires assurent avoir renforcé les mesures de prévention dans les établissements.

Les sous-divisions de Bunia, Nizi, Irumu 2 et Mambasa 3 figurent parmi les zones considérées comme les plus à risque, où des décès communautaires continuent d'être signalés.

Avec l'appui de partenaires humanitaires, des dispositifs de lavage des mains et des équipements de contrôle de la température ont été installés dans les établissements scolaires.

Les autorités prévoient également un système d'alerte permettant de signaler rapidement aux services de santé tout cas suspect détecté dans une école.

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Le directeur de la province éducationnelle Ituri 1, Yvon Mouke, confirme que des dispositions spécifiques sont prévues pour les zones à risque.

« Les écoles doivent d'abord ouvrir. C'est lorsqu'on constatera qu'il y a un problème de maladie dans une école, alors c'est à ce moment-là que l'on peut activer l'option de l'enseignement à distance. »

L'enseignement à distance en cas de cas suspect

Selon les autorités scolaires, les établissements ne seront pas systématiquement fermés en raison de leur localisation dans une zone à risque. L'enseignement à distance pourra être activé dans les écoles où des cas suspects seraient identifiés.

Cette mesure vise à permettre la continuité des apprentissages tout en limitant les risques de transmission.

Des parents encore inquiets

Malgré les mesures annoncées, l'inquiétude persiste chez certains parents. Plusieurs hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école, craignant une propagation du virus.

Cette inquiétude intervient alors que l'épidémie a déjà touché 5 945 personnes et causé 2 862 décès, selon les chiffres communiqués dans le cadre de cette situation sanitaire.

Les autorités scolaires misent ainsi sur les dispositifs de prévention et la détection rapide des cas suspects pour assurer la rentrée tout en limitant les risques liés à Ebola.